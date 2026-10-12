Заявления Дональда Трампа о разведывательных данных, возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией, а также новые угрозы со стороны Кремля могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. В то же время ситуация на Ближнем Востоке и действия российских спецслужб создают дополнительные риски для Украины и Запада.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, насколько критичной остается поддержка США для Украины, чем опасны хуситы и как Россия усиливает давление на европейский оборонный бизнес.

Удары по НПЗ России и что стоит за шантажом Трампа

Дональд Трамп решил шантажировать нас разведданными. Как пишет Financial Times, президент США заявляет, что именно Зеленский не хочет окончания войны. Но ведь мы понимаем, что наше прекращение позволило бы оживить российскую военную машину, ведь она страдает от ударов по нефтяным объектам. Насколько важно продолжать, несмотря на шантаж Трампа?

Россия, безусловно, страдает. Россия несет убытки от этого. Любой убыток – это либо меньше денег на войну, либо удар по уровню жизни. Одно из двух, правда.

Можно, конечно, оставить расходы на войну прежними, но тогда страдает уровень жизни. Даже Путин говорил, что удары по НПЗ, если я не ошибаюсь, составили 1% ВВП. Впрочем, это лишь небольшая иллюстрация.

Вообще, когда наносятся удары такого рода, конечно, должны учитываться все аспекты. То, что партнерам Украины – и сейчас Трамп не является исключением – не очень нравятся украинские удары по объектам, связанным с нефтяной инфраструктурой России, не секрет.

И при администрации Байдена высказывались аналогично. Не случайно Украина долгое время, например, не проводила атаки на танкерный флот России в Черном море без какого-либо использования беспилотников. Конечно, и в Европе тоже не очень любят рост цен на нефть.

Здесь присутствует важный элемент политического маневра, когда Украине, с одной стороны, важно нанести максимальный ущерб России, с другой – ответить России хоть как-то, хотя бы частично на те удары, которые Россия, не стесняясь, наносит по Украине. С другой стороны, нужно маневрировать между теми или иными пожеланиями партнеров, чтобы не стало хуже. Это очень непростая ситуация, когда ты от кого-то зависишь.

Причем партнеры могут делать это в более грубой публичной форме, как мы видим в последнее время, могут делать это завуалированно, но эту проблему никто не снимал. И, к сожалению, здесь не всегда просто найти оптимальный подход. Иногда шаги, приносящие успех в одном направлении, могут вызвать проблемы в других.

К сожалению, такова жизнь, и задача политика и стратега – находить максимально эффективный баланс для своего государства.

А дальше важно понимать, что у России немало уязвимых точек. И для того, чтобы наиболее эффективно оказывать давление на эти уязвимые точки, необходим широкий спектр вооружений и средств поражения.

Если бы у Украины был по-настоящему широкий спектр средств поражения, ей было бы легче маневрировать, в частности, учитывая или не учитывая пожелания партнеров. Всегда можно не учитывать пожелания партнеров, но важно понимать, что из-за этого могут быть последствия.

Соответственно, президенту Зеленскому и украинскому руководству предстоит разработать максимально эффективную стратегию, приносящую максимальную пользу Украине, чтобы, с одной стороны, нанести России максимальный ущерб, а с другой – делать все, насколько это возможно, чтобы не пострадали отношения с Соединенными Штатами.

Ведь можно сколько угодно выдвигать претензии Трампу, но есть вещи, от которых зависит Украина. И если эти вещи исчезнут, то это может негативно сказаться и на ситуации на фронте, и на возможности наносить удары в глубине России. В целом все это очень непросто, все это неприятно, и я могу лишь пожелать найти здесь оптимальное решение.

А разведданные могут заменить Франция, Эстония, Европа – могут ли они заменить американский объем и точность?

Очевидно, нет. Но это зависит от конкретных обстоятельств. Разведданные бывают самых разных типов.

Кстати, для нанесения удара по какому-то НПЗ также используются оперативные разведданные, и прежде всего не те, по которым нужно понять, где расположен НПЗ. Например, где в данный момент находятся средства ПВО.

Одно дело – то, что украинцы знают, а другое дело – то, что происходит на пути. Если ты можешь благодаря разведданным наметить правильный маршрут так, чтобы беспилотники обошли средства ПВО, у тебя резко повышаются шансы поразить тот самый НПЗ, например.

В целом у европейских стран есть некоторые возможности, они довольно существенны. Но у американцев возможности больше. Это касается и запусков баллистических и крылатых ракет. Это касается своевременного предупреждения. Это касается, в частности, очень большого количества данных тактического характера.

Я не знаю, что именно сейчас получают украинцы от американцев и в каком режиме, но считается, что получают. В свое время были утечки информации, согласно которым во время украинского наступления в 2023 году удавалось буквально понять, что расположено на соседнем холме и как это уничтожить или, наоборот, избежать угрозы.

Кроме того, есть и другие моменты, о которых тоже не стоит забывать. Американцы поставляют Украине помощь в соответствии с решениями, принятыми еще при администрации Байдена. Это оружие и боеприпасы, заказанные на американских или иностранных предприятиях.

Американцы поставляют вооружение за деньги. Это очень важно. Поэтому здесь, даже при отсутствии доброй воли, тоже могут возникнуть существенные проблемы.

Зависимость – это очень и очень плохо. Тем более, когда Трамп не стесняется в выражениях. Израилю приходилось сталкиваться с такой ситуацией очень много раз и с другими администрациями, и даже президент Трамп периодически проявлял нетерпимость.

Что поделать? Такая жизнь. И к этой жизни нужно оптимально приспосабливаться, конечно, отстаивая прежде всего собственные интересы.

И желательно делать это за кулисами, терпеливо, несмотря на всю болезненность ситуации, раз за раз разъясняя, что к чему и почему. Выхода нет. Это борьба за собственную национальную безопасность.

Интервью с Дэвидом Шарпом: смотрите видео

Starlink и пределы допустимого для ударов вглубь России

Ожидать ранее запрошенной нами инициативы о разрешении использовать Starlink для нанесения ударов вглубь России на 200 километров для точности уже, наверное, не стоит, учитывая, что Маск говорит Трампу, что Украине нужен другой президент. Наверное, об этом стоит забыть?

Дело, во-первых, не совсем в Маске с самого начала, и мы должны обратить внимание, что прошло почти 5 лет, а до сих пор этого разрешения не дали. Хотя я уверен, что этот вопрос поднимали даже чуть ли не в первые месяцы войны.

И тем более я считаю, что роль Илона Маска здесь второстепенна. И американцы – как в предыдущей администрации, так и в нынешней, – и не только американцы, но и европейцы считают этот шаг эскалацией. То есть они, очевидно, опасаются того, что Россия, получив чувствительные удары, может пойти дальше.

А чувствительные удары по российской территории – это то, что принесет Starlink, действующий на расстоянии сотен километров в глубине России.

Если бы Вашингтон, то есть президент США, на основании совокупности советов своих приближенных решил, что это то, что нужно, и предложил бы это сделать Маску, я не думаю, что Маск отказался бы. Прежде всего это политическое решение.

И, к сожалению, это одно из тех политических решений, которые не принимались или принимаются с задержкой, в данном случае не принимаются на протяжении всех лет войны из-за опасений эскалации.

Ближний Восток: хуситы, Саудовская Аравия и риск большой эскалации

Когда Трамп просит нас не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, он сам рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. После атаки на аэропорт Эр-Рияда президент США допустил возможность новых военных действий против Тегерана. Коалиция во главе с Саудовской Аравией возложила ответственность за нападение на йеменских хуситов и пообещала жесткий военный ответ. Стоит ли ожидать эскалации? Саудовская Аравия будет действовать самостоятельно или все-таки вместе с Трампом? Каким может быть результат и сценарий развития событий?

Конкретно в отношении этого случая он как раз говорил о том, что рассматривает возможность возобновления ударов по хуситам. Однако в отношении Ирана такая возможность всегда рассматривается.

И принято считать, что шансы на возобновление боевых действий против Ирана возрастают после промежуточных выборов, когда фактор промежуточных выборов, какими бы ни были их результаты, уже не будет мешать Трампу. Тогда шансы возрастают.

Тем более что с Ираном ситуация очень интересная. Иран находится в реальной блокаде, физической блокаде. Иран не способен помешать прохождению нефти через Ормузский пролив.

То есть они атакуют суда, но очень неэффективно. Американцы проводят суда через Персидский залив, через Ормузский пролив. Общее количество нефти без иранской практически такое же, как и было до войны, проходящее через Ормузский пролив.

Соответственно, для Ирана ситуация, когда он находится в блокаде, а с другой стороны все как будто живут, как ни в чем не бывало, но с определенными ограничениями, абсолютно неприемлема. И иранцы, скорее всего, сорвутся и захотят что-то предпринять, чтобы изменить эту ситуацию.

Сойдут с ума – это либо удары по арабским странам, чтобы перевернуть стол, либо удары по американцам. Либо американцы решат, что у них все равно уже сейчас в большей степени развязаны руки, а Иран не проявляет готовности к компромиссу в отношении ядерной программы, и после выборов предпримут те или иные действия.

Этот "отдельный случай с хуситами" и Саудовской Аравией, на мой взгляд, ситуация вообще очень интересная и показательная. Удар баллистической ракетой средней дальности, около 1000 километров, по аэропорту привел к огромному ущербу, огромному количеству жертв и раненых.

Аэропорт для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана – это особенно важное место. Саудовская Аравия пытается стать таким международным центром буквально всего. Привлекают инвестиции, вкладывают огромные собственные средства в различные проекты. И аэропорт – это одна из витрин.

Соответственно, когда ракета попадает в аэропорт, это колоссальный медийный ущерб: помимо материального и человеческого, это еще и медийный ущерб, который демонстрирует бессилие Саудовской Аравии перед этими мальчишками в тапочках. Но на самом деле все не так просто.

Многие из них в тапочках, но это не мешает им уметь воевать и, в частности, запускать баллистические ракеты. А многие из них не попадают в кадр, но у них все в порядке с формой и еще лучше – с умением воевать и владением современным вооружением.

Хуситы провели атаку на самолет в аэропорту Эр-Рияда / Reuters

Напомню, что еще более 10 лет назад они успешно применяли иранские беспилотные катера. Они запускают баллистические ракеты по Израилю на расстояние 2000 километров. Их беспилотники провели атаки даже в Тель-Авиве, заходя со стороны Средиземного моря и облетая всю территорию до Египта, не говоря уже о важнейших саудовских объектах.

И они умеют действовать в рамках сухопутной войны на такой особой территории, какой является Йемен. Конечно, у них очень хорошие помощники. Это Корпус стражей исламской революции, "Хезболла".

Они периодически обстреливали баллистическими ракетами Эр-Рияд и важные объекты Саудовской Аравии, но либо срабатывала ПВО, либо попадали не очень точно. Этот случай показателен и для Ближнего Востока, и для международной политики тем, что пока кто-то куда-то стреляет, но не попадает, кажется, что ситуация под контролем.

Или вот здесь ПВО сбивает, вот здесь вроде бы промахнулись, в пустыне что-то упало, ничего страшного, жизнь идет своим чередом. И вдруг одна из таких ракет попадает наконец туда, куда хотели те, кто ее запускал. И все меняется кардинально, потому что это уже стратегические последствия.

И последствия очень тяжелые, как я уже сказал, они наглядны, к тому же и репутационные. Если бы эта ракета попала в какой-нибудь жилой дом где-нибудь в жилом районе в Саудовской Аравии с теми же результатами, то эти результаты, несмотря на гибель такого же количества людей, были бы менее страшными, менее проблематичными.

Сегодня саудовцы очень и очень сильно пострадали. Это имиджевый удар для страны, которая является крупнейшим производителем нефти и претендует на лидерство в исламском мире, в суннитском. Они пытаются максимально вовлечь в возможную операцию против хуситов всех своих партнеров, которые сопротивляются и не очень хотят воевать.

Потому что лезть пешком в сухопутную операцию против хуситов не хочет никто, в том числе и сами саудовцы. А одной сухопутной операции недостаточно, сколько бы ты их ни бомбил, поскольку они толстокожие и не особо чувствительны к потерям. Да и важных объектов у них немного.

Сколько бы ты их ни бомбил, ты можешь лишь помочь своим прокси, которые могут более-менее успешно или менее успешно наступать, но ты не сможешь решить хуситскую проблему. Американцы, однако, явно находятся под существенным давлением со стороны Мухаммеда бин Салмана.

Он очень важен для Соединенных Штатов и для Трампа лично. Это важнейший экономический партнер и покупатель всего, что угодно американского, а также потенциальный инвестор. И когда саудовцам плохо, они ищут всех, кого можно привлечь, в частности американцев.

Трамп очень не хотел, по крайней мере до выборов, предпринимать какие-либо действия против хуситов. Он прекрасно понимает, что их можно бомбить, но это существенно не изменит ситуацию. То есть без наземного наступления, которое сегодня никто не может осуществить, можно лишь слегка улучшить обстановку.

Но когда ракета попадает не туда, куда нужно, ситуация становится критической. И мы видим, что тон президента США изменился. И, возможно, кажется, что в ближайшее время саудовский принц будет более убедителен для него.

Кстати, несмотря на очень современную авиацию, это очень показательный пример. У Саудовской Аравии превосходная материальная база с точки зрения самолетов и других интересных видов вооружений. Тем не менее, они являются ярким примером того, что не оружие, а люди – это главный фактор.

Если люди не научились пользоваться этим оружием. Если система и механизм не созданы в течение многих лет, а просто куплены те или иные компоненты за большие деньги, то система и механизм не являются системой, а представляют собой нечто малоэффективное.

Соответственно, саудовцы не способны на высоком уровне с точки зрения разведки определять цели противника, не способны эффективно действовать в реальном времени, не способны совершать большой номер боевых вылетов в день, что обеспечивает интенсивность.

И их ВВС, несмотря на то, что о таких ВВС, наверное, мечтали бы любые страны с точки зрения материальной базы, не демонстрируют высокой эффективности.

И задача саудовцев сегодня с помощью американцев и других не особо охотно идущих на сотрудничество партнеров – повысить эффективность своих ВВС. Удары в реальном времени, больше вылетов.

Что я могу сказать? Если бы у Украины была вот та материальная часть, которую собрали саудовцы, я имею в виду военно-воздушные силы, и если бы предположить, что украинцы освоили бы их на самом высоком уровне, то война с Россией шла бы по совершенно другому сценарию.

Но, как мы видим, у саудовцев этот инструмент работает лишь частично, даже против противника, который, казалось бы, должен вызывать смех, а не уважение. Однако хуситы не должны вызывать смеха ни у кого.

Сработает ли энергетическое перемирие между Украиной и Россией?

Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Вы верите в то, что это может реализоваться?

Бывало такое, что прямо во время эфира происходят важнейшие события. Однажды Трамп уже объявил об энергетическом перемирии и что-то в этом роде, но, как оказалось, он опередил события.

В ближайшие минуты и часы мы поймем, что это такое. Но важно отметить следующее: нарушит ли Россия что-то или нет, это может зависеть только от того, выгодно ли России нарушить, или, наоборот, выгодно ли России соблюдать.

Кнут и пряник в отношении России очень важны при заключении договора, у нее есть огромный интерес соблюдать перемирие. И наоборот, если кнуты слабы или Путин не считает их достаточно существенными, конечно же, они могут нарушить перемирие в любой момент. Кнуты – это прежде всего украинские возможности нанесения огневого поражения.

То, что Украина уже продемонстрировала, то, что может продемонстрировать в ближайшее время, – удары по важнейшим российским объектам – это подталкивает Россию к заключению того или иного перемирия. Вероятно, есть еще что-то вроде "пряников" от Соединенных Штатов.

Если в целом Украину устроит ситуация, когда при совокупности кнутов и пряников удары по важным украинским объектам наноситься не будут, это событие со знаком плюс. Безусловно.

И осталось дождаться разъяснений: произошло ли это, и насколько это событие, насколько этот договор на данный момент гипотетичен, насколько в нем удовлетворены интересы сторон. Если у России не будет интереса его нарушать, если это выгодное для нее соглашение и прежде всего ради безопасности собственных объектов, то это станет лучшим стимулом.

В то же время, если это продлится некоторое время, а потом наступит зима, Россия может как раз накопить ракеты. Не может ли здесь быть больше рисков, чем выгод?

Давайте пока рассуждать чисто гипотетически: я каких-то дополнительных рисков не вижу. Ситуация – я сейчас говорю с военной точки зрения – сложная. Россия может провести атаку против украинских объектов буквально в любую секунду.

Не то чтобы России нужен был перерыв, чтобы после него стать более эффективной. Они могут наносить удары по электростанциям и другим объектам здесь и сейчас каждый день.

Более того, у России еще есть окно возможностей с точки зрения реактивных дронов. И это окно может сузиться или закрыться. Я не уверен насчет "закрыться", но сузиться оно вполне может.

Если у Украины появятся возможности, которые пугают Россию, то шансы на срыв соглашения резко падают. Украина тоже должна накапливать в рамках перерыва, соглашения, перемирия или в ходе боевых действий накапливать возможности и совершенствовать их.

Только собственные возможности Украины являются ключевым фактором во всем, что касается такого рода перемирий. Полтора года перемирия де-факто не было, хотя периодически между сторонами заключались те или иные негласные договоренности. Например, зерновое соглашение и так далее, когда не наносились удары по объектам друг друга.

Но обратите внимание: зерновое соглашение тоже работало не потому, что Россия из доброты душевной его заключила, а потому, что они опасались последствий со стороны Украины. В данном случае последствия со стороны Украины были весьма существенными.

Если бы они были гораздо более существенными, я бы вам сразу сказал – и я это всегда говорил – шансы на то, что Россия пойдет на выгодное энергетическое перемирие, резко бы выросли. А шансы на то, что она его нарушит, резко бы упали.

Потому что принцип здесь прост. Если тебе больно, ты всегда взвешиваешь ситуацию. А стоит ли шкурка такого поведения? Стоит ли наносить противнику удары, если эти удары будут для тебя очень и очень болезненными?

Посмотрим. Осталось дождаться результата, условий, что к чему. Но об энергетическом перемирии говорили довольно много все последние дни.

Мы знаем, что Украина хотела этого. Путин делал вид, что для него это второстепенно, третьестепенно. Мол, ему важнее нанести Украине ущерб. Вполне вероятно, он завышал цену, пытаясь добиться от Соединенных Штатов дополнительных уступок. Вот и посмотрим, что в итоге произошло.

Покушение на менеджеров – это как раз часть стратегии российского государства. Это вполне в рамках их правил игры.

Охота Кремля на топ-менеджеров оборонных компаний Европы

Сообщается о возможном покушении на премьера Польши Дональда Туска, министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, а также Financial Times пишет о том, что Кремль объявил охоту на топ-менеджеров европейских оборонных компаний. Насколько высоки риски здесь, что они начали реализовывать свои угрозы, высказанные еще весной? И какова цель – запугать европейских партнеров как на высшем военно-политическом уровне, так и на уровне оборонных компаний?

Политики, тем более действующие, и руководство бизнес-компаний – это кардинально разные вещи. Покушения на политиков, такие, когда можно привязать спецслужбы в соответствии с правилами игры, вроде бы сейчас не совершаются.

Я не вижу смысла и не вижу причин, почему бы России идти на этот шаг, в том числе и потому, что это может закончиться плохо для ее политиков. А вот с менеджерами совсем другие обстоятельства.

Что касается этого заговора против польских лидеров, нам предстоит либо услышать информацию, либо ее не озвучат. Там были какие-то сообщения по электронной почте. Возможно, это чья-то личная инициатива или игры в запугивание.

А вот в отличие от попыток без всякой причины совершить покушение на действующих политиков Польши, покушение на менеджеров – это часть стратегии российского государства. Это вполне в рамках их правил игры. Они уже совершали подобные покушения. Мы это знаем.

И задача здесь даже не просто убить или ранить конкретного руководителя фирмы или, возможно, даже конкретного инженера, здесь стремление запугать. Цель России – заставить западные страны изменить курс в отношении поддержки Украины. И ради этого создается атмосфера страха.

Если ты пытаешься совершить реальные покушения или даже довольно неуклюжие, это реальные шаги. Это не просто разговоры. И эти шаги заставляют многих задуматься, в частности некоторых западных политиков и конкретно руководителей тех или иных компаний.

Представьте себе бизнесмена или того самого топ-менеджера, который живет – поживает, горя не знает, работает над расширением собственного производства, у него все хорошо, и вдруг он превращается в человека, который становится реальной мишенью для вражеских спецслужб. То есть приходится рисковать, приходится опасаться за свою жизнь, менять условия своей жизни в буквальном смысле.

И некоторые из таких людей зададутся вопросом: "А зачем мне это нужно? Зачем я буду ради этой Украины стараться, если на меня обрушиваются такие проблемы?"

Это может иметь определенный эффект. По крайней мере, так считают российские спецслужбы. Нам точно известны подобные случаи.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.