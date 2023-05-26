Абсолютный рекорд: какой залог назначили экс-заместителю главы Минобороны Шаповалову

Суд назначил бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову денежный залог как альтернативу его нахождению под стражей. Эта сумма составляет – 402 миллиона гривен.

Таким образом этот залог стал крупнейшим в истории современной Украины. Это несмотря на то, что Шаповалова суд не подозревает в нанесении ущерба государству, за что устанавливают тяжелое наказание.

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Почему сумма залога Шаповалову побила все рекорды

Обратившись к уголовному кодексу, можно увидеть, что статья по которой подозревают Шаповалова, а именно препятствование законным действиям ВСУ во время особого состояния, относится к тяжким. Поэтому максимальный размер залога не должен превышать сумму в 207 тысяч гривен. Однако суд назначил залог в 402 миллиона гривен, что почти в 2 тысячи раз больше, чем этот показатель.

Журналисты издания отметили, что заработок Шаповалова за последние 4 года составил 1,5 миллиона гривен, или 375 тысяч на один год.

Это в тысячу раз меньше размера назначенного судом залога,

– отметили они.

Поэтому, чтобы внести такой залог экс-замминистра обороны должен проработать 1 тысячу лет, учитывая его зарплату на прежней должности.

Шаповалов обогнал по сумме денежного залога всех обвиняемых в незаконном обогащении

Издание также сравнило залоги самых скандальных украинских фигурантов уголовных дел в неправомерной выгоде. Так вот, для сравнения, бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому, подозреваемому в нанесении ущерба государству в размере 30 миллионов долларов США, или более 1 миллиарда гривен, суд назначил залог лишь в 10 миллионов гривен.

В то время как Шаповалов, которого даже не подозревают в незаконном обогащении, должен внести залог почти в 40 раз больше, чем Пивоварский.



Шаповалов занимает лидерские позиции по сумме залога, назначившего суд / Инфографика "Апострофа"

К тому же миллионеру Борису Кауфману, которого суд подозревает в создании преступной группировки, также объявили гораздо меньший залог, чем экс-замминистра обороны. Эта сумма была почти в 4 раза меньше задатка Шаповалова и составляла 129 миллионов гривен. Это при том, что Кауфман владеет активами в 220 миллионов долларов США.

Авторы этого материала отмечают, что логику в подобных решениях искать не следует. По их словам, размер денежного залога для обвиняемых кроется "не только в нормах закона, но и в текущем рыночном курсе валют".

Что известно о деле Вячеслава Шаповалова