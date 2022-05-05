Шария будут судить в Украине, готовят процедуру экстрадиции

5 мая Анатолий Шарий был задержан в Испании по подозрению в государственной измене. Уже известно, что его будут судить в Украине, для чего блогера экстрадируют.

Во время телемарафона представитель Президента в Конституционном суде, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что ждет задержанного в Испании Анатолия Шария. Он отметил, что пророссийского блогера экстрадируют в Украину, где его будут судить, передает 24 канал.

Читайте также В Испании задержали пророссийского блогера Шария, подозреваемого в госизмене

Анатолия Шария ждет украинский суд

Вениславский подчеркнул, что Шария задержали в рамках международной правовой помощи. Благодаря этому удалось не только разыскать пророссийского блогера за совершенные уголовные преступления на территории Украины, но и поймать.

Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет отвечать по украинским законам,

– подчеркнул Вениславский.

Но следует понимать, что в ближайшие дни Анатолия Шария не привезут в Украину. Федор Вениславский подчеркнул, что европейские государства очень демократические. Поэтому они скрупулезно следят за соблюдением всех правовых процедур. Следовательно, адвокаты пророссийского блогера смогут обжаловать задержание.

"Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, – у меня сомнений тоже нет", – отметил Вениславский.

Сотрудничество Шария с Россией доказали официально

Так, Государственный департамент Литвы располагает неопровержимыми доказательствами. Они говорят о том, что Анатолий Шарий действительно напрямую связан с администрацией Владимира Путина. Следовательно, все его возражения не имеют ничего общего с правдой.

Данные свидетельствуют о том, что Шарий выполняет две функции. Он оказывает политическое, а также информационное влияние на людей за пределами России. Что это значит? То, что Анатолий Шарий представляет своим подписчикам не собственное мнение, в чем он всех убеждает, а те нарративы, которые озвучивает заказчик. То есть, Кремль.

Санкции против Шария: коротко о главном

В санкционный список СНБО Анатолий Шарий попал еще 20 августа 2021 года. Его туда внесли из-за пропагандистской деятельности, которую вел блогер на территории Украины. За несколько дней до полномасштабного вторжения, 16 февраля 2022, эти санкции расширили.

Как только началась война России против Украины, Анатолию Шарию заблокировали страницы в социальных сетях Facebook, а также Instagram. Пророссийский блогер получил бан за то, что распространял в сети язык вражды. В то же время, обвинял в блокировании он министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В считанные дни, 7 марта, под блок попали ютуб-каналы как Анатолия Шария, так и его жены. Они недоступны для пользователей из Украины.

Был период, когда Анатолий Шарий скрывался в Литве. Впоследствии он выбрался с женой в Испанию. Но в солнечной стране он не смог избежать украинцев, которые его "приветливо" встретили.

Собственно, между Шарием и одним из активистов возникла стычка. Так что местной полиции пришлось вмешаться в ситуацию. После чего Сергей Стерненко запустил в сети флешмоб. В нем он призвал Испанию выдать Украине пророссийского блогера и предателя.

Стоит внимания – "Теплая" встреча украинских активистов с Шарием в Испании: смотрите видео