Шатались столы в домах: на Канарах произошло мощное землетрясение

На острове Ла-Пальма, где со середины сентября продолжается извержение вулкана, 3 ноября зафиксировали новое землетрясение. Оно было самым мощным с начала извержения, поскольку магнитуда была 5 баллов.

Толчки зафиксировали утром. Сначала в Национальном географическом институте оценили магнитуду в 5,1, но впоследствии ее изменили до 5.

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В домах шатались столы

Эпицентр был расположен на глубине 35 километров. Толчки ощутили на всей территории острова. Местные жители рассказывают, что в домах шатались столы и этажерки.

О травмированных и серьезных разрушениях не сообщают.

Что известно об извержении вулкана на Канарах

Извержение вулкана на Канарских островах началось еще в конце сентября 2021 года. Лава опустошила уже почти 1000 гектаров территории и более 2600 домов.

Лава даже образовала в Атлантическом океане полуостров, площадь которого составляла по меньшей мере 20 гектаров

17 октября из-за масштабного извержения вулкана на островах даже отменили более 30 рейсов. Перелеты были опасными из-за облаков пепла.

Ранее на острове Ла-Пальма зафиксировали примерно 90 землетрясений. Магнитуда сильнейшего достигала 3,7.

Вулкан Кумбре-Вьеха третий день подряд интенсивно выбрасывает пепел. Поэтому в некоторых частях острова плохое качество воздуха. Людям рекомендуют не выходить на улицу и не открывать окна.