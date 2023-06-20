"Сидра было мало": в России более 100 человек отравились шаурмой, среди них много детей
В Братске более сотни россиян обратились в медучреждения из-за отравления шаурмой. Среди пострадавших 22 ребенка.
Кстати, владельца заведения, где граждане государства-агрессора покупали шаурму, уже отправили под домашний арест. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.
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Россияне массово отравились шаурмой
Против собственника возбуждено уголовное дело по статье изготовление, хранение и сбыт продукции, не соответствующего требованиям безопасности.
Губернатор Иркутской области рассказал, что с симптомами отравления в больницу Братска после посещения кафе уже обратился 101 россиянин, в том числе 22 ребенка.
Трудных случаев вроде бы нет. Семь пострадавших, которым понадобилась госпитализация, уже выписали.
Драка за бесплатную шаурму
- В конце апреля во время открытия кафе в Санкт-Петербурге произошла потасовка. Как выяснилось, заведение быстрого питания устроило рекламную акцию с бесплатной раздачей шаурмы.
- Впрочем, россияне решили подраться за место в очереди. Соответствующее видео обнародовали в сети.
- По словам очевидцев, конфликт случился из-за шаурмы за 200 рублей.