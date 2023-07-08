Огонь горит, сирена раздается: у Шебекино утро началось с "хлопка"
В русском Шебекино ранним утром 8 июля было очень ярко. Пожар вспыхнул сразу в нескольких местах.
Хлопковое утро для оккупантов
Российские пропагандисты традиционно обвинили во всем Вооруженные Силы Украины. Мол, это они обстреляли город из "Градов". Что на самом деле спровоцировало "хлопок" в Шебекино – неизвестно, пишет 24 Канал.
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Российские телеграм-каналы начали сообщать об "обстреле" около 4:20 по киевскому времени. Они заявили, что один из снарядов якобы попал в центральный рынок и там разгорелся пожар. Также загорелись овощная база и автомобиль.
Прилетело даже по монументу, посвященному погибшим во время Второй мировой войны. Пострадавших в результате этого нет.
На видео с места происшествия видно, как ярко горит огонь, а на фоне раздается звук воздушной тревоги.
Смотрите видео из Шебекино:
Как у Шебекино начинается утро: видео
Где находится Шебекино: карта
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Дроны под Москвой
В ночь на 4 июля россияне заявили об атаке беспилотниками по Кубинке, что под Москвой. Тогда под удар попало административное здание на территории воинских частей. В это утро взрывы раздавались в разных населенных пунктах под Москвой. Поэтому пришлось даже отменить более 10 рейсов. Самолеты около часа кружили над аэропортом "Внуково", а затем отправились на другие российские аэродромы.
Минобороны государства-агрессора заявляло, что беспилотников было 5