Дебаты Байдена и Трампа: политтехнолог разобрал поведение кандидатов

Представляется, что на дебатах с Джо Байденом убедительнее выглядел именно Дональд Трамп. Он действовал достаточно осторожно, но метко.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что согласно результатам голосования телезрителей победил Дональд Трамп. За него проголосовали 67%, за Байдена – 33%.

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Трамп тоже ничего особенного не продемонстрировал

Как отметил Шейтельман, накануне дебатов 55% опрошенных телезрителей считали, что победит Трамп. 45% – были за Байдена. Выглядит так, что Байден на самом деле не смог дотянуть до ожиданий зрителей. Трамп не сказал ни одного нового тезиса и смог удержать эмоции.

Это как был матч Украина – Бельгия. Бельгии не надо было пропустить. Вот они и сыграли на 0:0. Трампу важно было не пропустить. Он не допустил ярких ошибок, не вляпался в скандал, не ссорился. Байден не смог даже до нуля дотянуть. Он часто ошибался,

– сказал Шейтельман.

В общем на дебатах не прозвучало ничего нового. Все те тезисы и Байден, и Трамп говорили раньше. Стоит следить, как процесс будет развиваться дальше.

Дебаты Байдена и Трампа: кратко