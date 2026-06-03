На Черниговщине разоблачили хищение более 11 миллионов на генераторах для ВСУ

На Черниговщине разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств. По данным следствия, в течение 2022 года участники сделки присвоили более 11 миллионов гривен при закупках оборудования для нужд ВСУ.

Среди фигурантов дела – командир воинской части, его заместитель и двое руководителей предприятий-поставщиков. Об этом сообщает СБУ.

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Как действовала схема с закупкой генераторов?

По информации правоохранителей, незаконную схему организовали должностные лица воинской части в сговоре с бизнесменами. Следствие установило, что командир воинской части и его заместитель заключили контракты с заранее определенными компаниями-подрядчиками на поставку генераторов для нужд украинских военных.

Речь шла о крупных партиях оборудования, которое должно было обеспечить автономное электропитание подразделений Сил обороны. Общая сумма заключенных договоров превысила 400 миллионов гривен.

По версии следствия, цены на оборудование были специально завышены, что позволило участникам схемы присвоить часть бюджетных средств. По данным СБУ и ГБР, убытки превысили 11 миллионов гривен.

Полученные средства участники сделки, по информации следствия, распределили между собой.

В ходе расследования правоохранители установили еще одну проблему с закупленным оборудованием. Оказалось, что поставленные генераторы не были готовы к использованию по прямому назначению. Для запуска и эксплуатации установок необходимо специальное масло, однако его закупка не была предусмотрена заключенными контрактами.

Какое наказание грозит фигурантам?

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении четырем участникам схемы. Среди них:

командир воинской части,

его заместитель

двое директоров компаний-подрядчиков.

Их действия квалифицировали по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

В рамках досудебного расследования правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает конфискацию имущества.

Что известно о других случаях хищения государственных средств?