В польском Щецине авто въехало в толпу: среди пострадавших было 6 украинцев
Источник:Gazeta Wyborcza
В польском Щецине 1 марта авто врезалось в толпу на пешеходном переходе, в результате чего 20 человек получили ранения. Среди травмированных также были и украинские граждане.
По данным полиции, злоумышленник в Щецине сознательно въехал в пешеходов, вызвав аварию. Мужчину уже арестовала полиция.
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Среди пострадавших в Щецине были украинцы
Воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудавский рассказал журналистам польского издания Gazeta Wyborcza, что в целом в результате аварии в Щецине 20 пострадавших в возрасте от пяти до 62 лет.
Среди раненых – шестеро детей, шестеро пострадавших – граждане Украины,
– отметил он.
Рудавский также отметил, что две пострадавшие, которым 22 и 58 лет соответственно, находятся в критическом состоянии, еще четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в семь больниц региона.
Воевода Западнопоморского воеводства также отметил, что к спасательной операции было привлечено 18 групп спасателей и 70 полицейских.
В Щецине произошла жуткая авария с пострадавшими
- В сети сообщали, что на одной из городских площадей в Щецине, в Польше, автомобиль сбил группу людей на пешеходном переходе. Водитель наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, затем – на пешеходов на тротуаре.
- Злоумышленником оказался 33-летний житель Щецина, который управлял легковым автомобилем Ford 1. Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но нарушителя задержали и доставили в СИЗО.
- У поляка в крови не нашли ни алкоголя, ни наркотиков. Впрочем, по данным СМИ, поляк находился на психиатрическом лечении.
- Объясняя, почему выехал на тротуар, где было полно людей, водитель сказал, что испугался, и ему показалось, что его кто-то преследует. Машина не тормозила и двигалась со скоростью 30 – 40 километров в час.
- В конце концов местная прокуратура приняла решение о задержании злоумышленника сроком на три месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких лиц, а также в совершении дорожно-транспортного происшествия, побега с места происшествия и нанесении телесных повреждений другим лицам. Теперь этим делом будут заниматься польские правоохранители.