"Говорили, что ее больше нет": щемящая история, как украинка вернула маленькую дочь из оккупации

Дочь Лидии и Дениса – Иванка – оказалась в оккупации в Мариуполе. Через некоторое время женщине прислали смс, что ребенка больше нет. Однако она не поверила в это и разыскала свою девочку.

Двухлетнюю Иванку Мисько вернули 28 июня этого года. Подробнее об этой щемящей истории – читайте далее.

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Говорили, что дочери больше нет

Лида Мисько рассказала, что накануне войны Иванка с бабушкой и дедушкой жили в Донецкой области, поскольку они с мужем работали на работе, где постоянные командировки.

23 февраля, когда в телеграм-каналах начали появляться сообщения, что около 18:30 один из районов Донецкой области обстреляли, мы с мужем не были дома. Я бросилась звонить по телефону свекру и бабушке мужа. Попросила выехать с Иванкой к моим родителям в другой город,

– вспомнила женщина.

Однако бабушка ответила Лиде, что эту беду пересидят дома, в селе. Позже они решили все же отправиться в Мариуполь, где у Лиды и ее мужа Дениса была собственная квартира.

"Пятого марта я поговорила с родными в последний раз. Далее связь исчезла. Моей дочери на то время было всего год и пять месяцев. Я не могла нормально работать. С ума сошла. Звонила куда только можно, чтобы узнать о ребенке. Писала в соцсетях", – рассказала Лида.

После того, как 16 марта 2022 года российский самолет сбросил бомбу на Мариупольский драмтеатр, женщина не могла спать. Ей мерещился плач дочери, что она тянет к ней ручки из тех развалин. И однажды Лида прочла ужасное сообщение: "Все, твоей дочери нет…".

Я не поверила! Говорила себе: "Не может такого быть! Я чувствую сердцем, что с ней все хорошо!"

– заявила женщина.

Однако оказалось, что свекор с бабушкой и ребенком каким-то чудом выбрались из Мариуполя и 10 километров шли в село, где у них был дом. По словам Лиды, она очень боялась, что Иванку вывезут в Россию, упрятут в приют и она больше никогда ее не увидит.

В конце июля 2022 года на Лиду вышла девушка по имени Марина и сообщила, что они сидят в селе и с Иванкой все хорошо. Женщина дала номер телефона, которым можно было связаться через российских мобильных операторов, и тогда Лида услышала голоса живых свекра и своего ребенка.



Маленькая Иванка / "Украинская правда"

Перевозчики "кинули" на деньги

Лида связалась с перевозчиками, за безумные деньги пообещали вывезти ребенка с родственниками с оккупированной территории. В то же время водители просили плату вперед. Однажды женщина заплатила 50 тысяч гривен авансом, но перевозчик больше на связь не выходил. Во второй раз она перечислила уже другому 32 тысячи, но это тоже оказался обман.

Через несколько месяцев Лиде помогли связаться с Анастасией – специалистом социальной работы по "Украинской сети за права ребенка". Они решили вывозить ребенка другим путём. Это была сверхсложная операция.

Так, Иванку вывозили через одну из соседних стран. Свекор с бабушкой с помощью волонтеров привезли ребенка с неподконтрольной территории на КПП "Новоазовск", однако в тот день началась история с Пригожиным и пришлось все менять.

В другой раз ребенка повезли в другой КПП. К счастью, девочку удалось вернуть домой.

Когда мы ее забрали, ей было 2 года и 9 месяцев. Прибежала… Слезы, поцелуи… Розовый костюмчик, хвостик на голове. Уже взрослая! Это было счастье! Очень благодарна своему свекру и бабушке мужа, что в таких страшных условиях сохранили нам ребенка,

– сказала Лида.



Девочка наконец-то дома / "Украинская правда"

Напомним, что 6 июля Украине удалось вернуть домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей. 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара вернутся в объятия любящих родителей.