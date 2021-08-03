Шишов разоблачал сотрудников белорусского КГБ в Украине, – NEXTA

В Киеве нашли повешенным белорусского активиста Виталия Шишова. По данным СМИ, он занимался сбором информации о КГБшниках, которые работают в Украине.

Для сбора данных о чекистах, работающих за пределами Беларуси, Шишов создал телеграм-канал "Тихари на экспорт". Первое сообщение там появилось в июне 2021 года.

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В нем говорилось о том, что режим Лукашенко становится все более террористическим, поэтому даже находясь за границей, нужно "держать уши востро". Мол, подозрительные люди, похожие на белорусских чекистов, уже отличились на акциях диаспоры в Киеве.

10 июня там появились еще 2 публикации. Одна – о провокации у белорусского посольства в украинской столице, другая – с просьбой идентифицировать работника этого учреждения. После этого сообщений больше не было.

Информацию обнародовали в телеграмме NEXTA

О том, что Шишов собирал информацию о белорусских спецслужбах за рубежом, написали в оппозиционном телеграм-канале NEXTA. В мае его основателя Романа Протасевича задержали в Минске. Для этого режим Лукашенко посадил самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вилюнюс. Из-за этого вспыхнул международный скандал, следствием которого стала авиационная изоляция Беларуси.

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