Шито белыми нитками: хакеры оставили "послание" на правительственных сайтах на ломаном польском

В Украине прошла масштабная атака на правительственные сайты. Хакеры оставили послание с угрозами на трех языках – украинском, русском и польском. В Польше говорят, что носители языка так не общаются.

Польские СМИ сообщают, что текст послания свидетельствует о том, что писал его не носитель языка. Хакеры пытались создать "польский след".

Все здесь "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты

Сообщение – не характерное для носителей языка

Wprost пишет, что, вероятно, при создании сообщения использовали переводчик.

Украинцу! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли,

– говорилось в сообщении.

Между тем, "Украинская правда" отмечает, что в обращении на польском языке не использовали звательный падеж. Также носители языка указали, что предложения – ломаные. Эти фразы люди, которые действительно знают язык, сформулировали бы по-другому.

Такое сообщение появлялось на сайтах госорганов / Скриншот с сайта

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