Школьников во Львове будут учить стрелковому мастерству: городской голова объяснил, почему это важно

Во львовских школах внедряют новые методы преподавания предмета "Защита Украины". Учеников 10 – 11 классов будут обучать военному делу, в том числе стрелковому мастерству.

В эфире 24 Канала городской голова Львова Андрей Садовый объяснил, зачем учить школьников владеть оружием.

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Уметь владеть оружием должен каждый

Украинцы гордятся тем, что у них есть Национальная скаутская организация "Пласт", но 110 лет назад эта организация основывалась как милитарная структура. В то время детей учили готовиться к новым вызовам. В советские времена также была обязательное военное обучение. Однако когда Украина стала независимой, все почему-то расслабились и решили переформатировать это.

Пласт – украинская неполитическая и внеконфессиональная скаутская организация. Цель Пласта – способствовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи.

Организация была создана в 1911 году, вскоре после основания скаутского движения Робертом Бейден-Пауэлом в 1907 году, а уже 12 апреля 1912 во Львове пластуны приняли первую Пластовую присягу. Среди основателей организации были Александр Тисовский, Петр Франко (сын Ивана Франко) и Иван Чмола.

Сегодня мы реалисты. Россия была, есть и будет всегда врагом. Россияне чувствуют атмосферу в нашем государстве,

– сказал Садовый.

По мнению городского головы Львова, сейчас в нашей стране каждый должен уметь владеть оружием. Так же как это есть в Финляндии, которая соседствует с Россией, Швейцарии, Израиль и т.д.

Украинцы должны пройти эту дорогу, поэтому с ноября 2023 мы начинаем по классам, школам, районам и будет во Львове общегородской конкурс стрельбы из разных видов оружия. Будут победители, награды. Мы для этого выстраиваем подходящую инфраструктуру. Сейчас тиры в приоритете. Многое делаем и многое уже сделано,

– добавил Садовый.

Он отметил, что еще до начала осенних каникул во многих школах Львова проходили уроки, на которых учили детей складывать и пользоваться дронами. Если украинцев все это будут знать, то внутренне будут в 100 раз сильнее.

Почему школьники должны учится владеть оружием: смотрите видео

В Украине школьников будут учить руководить дронами

Недавно Министерство образования и науки сообщило об изменениях в программе предмета "Защита Украины". Украинских школьников будут учить управлять дронами. Такие нововведения в школах связаны, прежде всего, с войной.

Несколько школ уже получили FPV дроны, а учителя прошли двухдневный курс от военного инструктора и научились основам владения этой техникой.