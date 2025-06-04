На Львовщине школьница танцевала на знаке под русскую музыку: что решил суд

Школьница на Львовщине вылезла на дорожный знак "Рава-Русская", сняла видео под российскую музыку и опубликовала его в соцсетях. Девушке инкриминировали мелкое хулиганство.

Суд применил к ней меру воздействия в виде предупреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Суд признал школьницу виновной за мелкое хулиганство

Инцидент произошел 21 апреля 2025 года на границе Яворовского и Львовского районов. Несовершеннолетняя вылезла на дорожный знак, где сняла и выложила в сеть видео под российскую музыку.

Яворивский районный суд признал виновной школьницу. Во время судебного заседания девушка признала вину и раскаялась. Она попросила назначить ей наказание в виде предупреждения.

Суд удовлетворил просьбу девушки и применил к ней меру воздействия в виде предупреждения по статье "Мелкое хулиганство".

Обратите внимание! Украинцы могут вызвать полицию из-за прослушивания русскоязычного контента в публичных местах, в частности музыки.

Ранее сообщалось, что школьники в одной из львовских школ пели песни российского рэпера Моргенштерна в туалете. На скандал отреагировал директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк, а на родителей несовершеннолетних составили протоколы за невыполнение обязанностей воспитания детей.