Скандал в школе Львова: 10 учеников пели в туалете песни рэпера Моргенштерна
- Во львовской школе №93 10 учеников пели русские песни с ненормативной лексикой.
- На родителей составили протоколы за невыполнение обязанностей воспитания детей.
28 мая в телеграмм-каналах начало распространяться видео, на котором 10 школьников поют российские песни с ненормативной лексикой в туалете учебного заведения и снимают свое выступление на телефон. Оказалось, этот инцидент произошел во львовском лицее №93.
Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк отреагировал на скандал. Он отметил, что вместе с руководством школы выясняет обстоятельства инцидента. Также он подчеркнул, что подобные ситуации, к сожалению, имеют место в других городах и школах, передает 24 Канал.
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Что известно
Как рассказала Суспильному пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Эм, родителей "певцов" вызвали в учебное заведение, где на них инспекторы составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей.
Случай прокомментировал бывший депутат ЛГС и военный Игорь Шолтис. Он в свое время учился в 93 школе. Он вспомнил, что там также учились Тарас Сивенький, Андрей Рыбак, Юрий Руф и Роман Потишка. Все они погибли за Украину.
"Поклонная благодарность" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили всех моих друзей,
– написал Шолтис.
Позор в 93 лицее: смотрите видео
Справка: Рэпер Моргенштерн известен своими скандальными высказываниями, в частности относительно траура в Одессе. Он остается в "черном списке" Минкульта Украины из-за пропаганды насилия. По представлению СБУ министерство культуры включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.