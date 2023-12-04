Шмыгаль провел первый разговор со словацким премьером: обсудили возможную встречу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с новым словацким премьером Робертом Фицо. В ходе разговора политики обсудили ряд важных вопросов и возможную встречу, которая может состояться в 2024 году.
О разговоре премьеров стало известно с личных страниц Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо в сети. Это был их первый разговор, ведь Фицо вступил в должность премьер-министра 25 октября 2023 года.
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Что обсудили Шмыгаль и Фицо
Украинский премьер сообщил, что в разговоре с Фицо обозначили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, такие как восстановление, энергетика и развитие приграничной инфраструктуры. Шмыгаль также озвучил потребности в инженерной технике для разминирования, потому что именно эти средства производят словацкие компании. Он также добавил, что Украина рассчитывает на участие компаний Словакии в разных областях восстановления Украины.
Фицо в своем сообщении в соцсетях также рассказал детали разговора со Шмыгалем. В разговоре он в очередной раз подчеркнул, что Словакия не будет снабжать оружием и боеприпасами из государственных складов армии. Более того, он выразил мнение, что война в Украине не закончится военным путем, "поскольку это лишь приведет к ненужному кровопролитию без результатов". Кроме того, Фицо также сообщил, что Словакия и дальше будет запрещать импорт украинской сельскохозяйственной продукции, поскольку страна "не пойдет против собственных фермеров".
Впрочем, он подчеркнул, что Словакия готова помогать Украине в разминировании и будет поставлять специальное оборудование. Также Фицо заверил, что будет сотрудничать и в энергетической сфере. Также Словакия поддерживает европейскую перспективу Украины и выступает за выделение макрофинансовой помощи.
Также Фицо сообщил, что в 2024 году может пройти встреча с украинским премьером Шмыгалем.
Мы встретимся с премьер-министром Шмыгалем на словацко-украинской границе в начале 2024 года, темой встречи будет сотрудничество в указанных сферах,
– сообщил Фицо.
Скандальные заявления Фицо
- Фицо заявил, что необходимо нормализовать отношения с Россией, поскольку "важно поддерживать мирные инициативы, а не войны". Вместе с тем он подчеркнул, что приоритетом для него является защита и продвижение словацких национальных интересов.
- Премьер Словакии заявил, что война в Украине – это "замороженный конфликт". Более того, по его мнению, войну якобы нельзя завершить путем предоставления оружия украинским военным.
- Кроме того, Фицо придерживается позиции, что Украине лучше договариваться о мире с Россией, а убийства "не принесут никакого результата". Он также добавил, что на этом этапе войны у России "большие территориальные достижения, чем у Украины".