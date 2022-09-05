До конца года планируем выполнить 7 условий на пути в ЕС, – Шмыгаль встретился с фон дер Ляен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. В ходе встречи в Брюсселе стороны обсудили европейскую перспективу Украины.

Украина хочет перейти к переговорам о вступлении в ЕС

Шмыгаль рассказал президенту Еврокомиссии о движении Украины к членству в ЕС. По его словам, Украина планирует до конца 2022 года выполнить 7 условий, чтобы сохранить статус кандидата в ЕС и перейти к переговорам по членству в Евросоюзе.

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Глава правительства сообщил, что обсудил с фон дер Ляен потенциал экспорта украинской электроэнергии в ЕС.

Для Европы это возможность снизить зависимость от российских энергоресурсов. Увеличение объемов поставок до 2000 МВт позволит Украине больше интегрироваться во внутренний рынок ЕС,

– сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что с 1 октября Украина получит так называемый "таможенный безвиз" с ЕС. Потому, по словам Шмыгаля, Украине важно ускорить создание совместного таможенного контроля с европейскими соседями.

"Совместные пункты пропуска – это шаг к преодолению коррупции на таможне и ускорению пропуска грузов", – отметил он.

Соглашение об ассоциации с ЕС Украина выполнила более чем на 65%

Денис Шмыгаль в эфире телемарафона заявил, что Украина рассчитывает через несколько месяцев перейти к переговорам по вступлению в ЕС. В частности он подчеркнул, что Украина ускоренно выполняет 7 условий, которые предусматривали получение статуса кандидата в члены ЕС.

Мы выполнили более 65% соглашения об ассоциации, которое является неотъемлемой частью и должно быть обязательно выполнено для того, чтобы соответствовать Копенгагенским критериям. Это собственно дает возможность стать членом ЕС,

– сказал премьер.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что наша страна может начать переговоры о членстве в Евросоюзе с 2023 года.

Также посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщал, что Европейский Союз удовлетворен темпами реформ в нашей стране.

Как известно, решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС было объявлено 23 июня. Украина должна выполнить сразу 7 условий.

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