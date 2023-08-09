Очередной бред из России: Шойгу заявил, что Польша хочет оккупировать запад Украины

Сергей Шойгу выступил на коллегии российского минобороны, где в очередной раз жаловался и нес бред. Он заявил о якобы подготовке Польшей оккупации западной части Украины.

На собрании он упоминал и вооружение, которое передают Украине – в частности кассетные боеприпасы. Шойгу заявил, что они "запрещены", несмотря на то, что Россия активно их использует.

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Шойгу фантазирует о нападении Польши

На фоне объявления Польши об усилении собственной армии Шойгу назвал страну "главным инструментом антироссийской политики США". А также террорист заявил, что есть "риск в связи с ее милитаризацией".

После этого Сергей Шойгу цинично заявил, что якобы Польша хочет оккупировать Украину. Для этого он создаст объединение поляков и украинцев.

Варшава планирует создать польско-украинское объединение якобы для обеспечения безопасности западной Украины, а по сути – для дальнейшей оккупации этой территории,

– издал российский министр.

Также террорист не мог не доложить об "угрозе со стороны НАТО" и других "рисках". Вспомнил Шойгу и вступление Финляндии в НАТО. Во время речи он с огорчением рассказывал о поставленных Украине кассетных боеприпасах и ракетах Storm Shadow. Добавил в список он и предстоящие поставки самолетов F-16.

В ходе выступления Шойгу также анонсировал дальнейшее наращивание российских войск на западных границах.

Украина продолжает наступление