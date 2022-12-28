Шойгу отправил под Угледар свою ПВК "Патриот", – Череватый

"Оленевод" Сергей Шойгу перебросил в Донецкую область, близкую к их минобороны, военную компанию "Патриот". Это связано с тем, что российские оккупанты пытаются достичь хотя бы какого-то промежуточного результата в войне против Украины.

Именно поэтому они бросают в бой все свои силы на фронт, пишет 24 канал. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в телемарафоне Единые новости заявил, что это происходит на фоне безрезультатной кампании в направлении Бахмута, Авдеевки и Угледара, а также в Луганской области.

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Что известно о переброске новых сил россиян на Донетчину

В районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже появилась, кроме ЧВК "Вагнера", ЧВК "Патриот", аффилированная с действующим министром обороны оккупанта Шойгу. Очевидно, что они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата,

– заявил Сергей Череватый.

Кроме того, по данным спикера, вагнеровцы из ППК "Патриот" – конкуренты. Однако пока они на разных направлениях – бойцы Пригожина под Бахмутом, Шойгу – под Угледаром.

"Я так понимаю, что прямого такого жесткого взаимодействия между ними нет, они более или менее автономно действуют. Так же, как и те же кадыровцы", – объяснил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Что известно о ППК "Патриот" Частную военную компанию "Патриот" создали по инициативе минобороны России и непосредственно Шойгу. По данным росСМИ, они участвуют в боевых действиях с весны 2018 года. Состав ППК "Патриот" – кадровые российские военные, действующие специалисты главного управления генштаба России, военные юристы и бойцы их сил специальных операций.

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Конфликт между Шойгу и Пригожиным: коротко