Шойгу отправил под Угледар свою ПВК "Патриот", – Череватый

28 декабря 2022, 17:07
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"Оленевод" Сергей Шойгу перебросил в Донецкую область, близкую к их минобороны, военную компанию "Патриот". Это связано с тем, что российские оккупанты пытаются достичь хотя бы какого-то промежуточного результата в войне против Украины.

Именно поэтому они бросают в бой все свои силы на фронт, пишет 24 канал. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в телемарафоне Единые новости заявил, что это происходит на фоне безрезультатной кампании в направлении Бахмута, Авдеевки и Угледара, а также в Луганской области.

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Что известно о переброске новых сил россиян на Донетчину

В районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже появилась, кроме ЧВК "Вагнера", ЧВК "Патриот", аффилированная с действующим министром обороны оккупанта Шойгу. Очевидно, что они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата,
– заявил Сергей Череватый.

Кроме того, по данным спикера, вагнеровцы из ППК "Патриот" – конкуренты. Однако пока они на разных направлениях – бойцы Пригожина под Бахмутом, Шойгу – под Угледаром.

"Я так понимаю, что прямого такого жесткого взаимодействия между ними нет, они более или менее автономно действуют. Так же, как и те же кадыровцы", – объяснил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Что известно о ППК "Патриот"

Частную военную компанию "Патриот" создали по инициативе минобороны России и непосредственно Шойгу. По данным росСМИ, они участвуют в боевых действиях с весны 2018 года. Состав ППК "Патриот" – кадровые российские военные, действующие специалисты главного управления генштаба России, военные юристы и бойцы их сил специальных операций.

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Конфликт между Шойгу и Пригожиным: коротко

  • Евгений Пригожин является владельцем ПВК "Вагнера". Именно "повар Путина" вербует на войну преимущественно зэков из России, которые затем действуют в составе вагнеровцев.
  • Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак объяснил, что создать ПВК "Вагнер" Пригожину навязали братья Ковальчуки. Последние близки к главе Кремля и защищают "повара Путина".
  • После постоянной поддержки Пригожин стал критиковать Сергея Шойгу и начальника генштаба России Валерия Герасимова.
  • Тогда российская армия начала пытаться подорвать основу базы вагнеровцев – не дает снарядов, есть проблемы со снабжением. Таким образом министр обороны России Сергей Шойгу надеется, что Пригожин потеряет доверие Михаила Ковальчука и свое влияние. Подробнее о конфликте читайте здесь.

Автор: Діана Квасневська