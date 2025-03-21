Шойгу прилетел в КНДР: что на этот раз он может просить у Ким Чен Ына

Состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Во время переговоров стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время предыдущих визитов президентов стран.

Особое внимание во время визита уделили теме Украины. Как рассказал 24 Каналу военный ВСУ, журналист и ведущий Егор Чечеринда, переговоры также могли касаться увеличения поставок боеприпасов.

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Чего ждет КНДР от России

Россиянам нужны боеприпасы советского калибра для старой и новой российской техники. Именно их и изготавливают корейцы. Также Шойгу мог просить о поставках баллистических ракет, например, увеличение количества КN-23, которыми россияне уже атаковали Украину.

Можем предположить, что в ответ корейцы будут просить не только продукты, ведь ранее была информация, что им предоставляли муку, пшеницу, но также о поставках определенных ракетных технологий, которые используют для изготовления ракет с ядерными боеголовками,

– отметил Егор Чечеринда.

Это представляет прямую опасность для стран Тихоокеанского региона, прежде всего Японии и Южной Кореи, которые являются главными союзниками Соединенных Штатов. Даже если американская администрация хочет, чтобы Европа сама гарантировала собственную безопасность, то с Южной Кореей и Японией они заключали соглашения о гарантиях защиты.

В отличие от КНДР эти страны не имеют собственного ядерного оружия. Поэтому я надеюсь, что администрация Трампа очень придирчиво отнесется к сотрудничеству россиян с северокорейцами и к появлению их оружия и личного состава в Украине,

– подчеркнул военный ВСУ.

Ведь армия Северной Кореи одна из крупнейших армий в мире, которая насчитывает 1 миллион 280 тысяч личного состава. Это огромная сила, которая даже больше, чем армия России на текущий момент.