Хочет получить нечто большее: какая цель визита Шойгу в Тегеран
Российский министр обороны Сергей Шойгу прилетел в столицу Ирана для встречи с военным руководством страны. Москва снова будет клянчить оружие у Тегерана.
России не хватает оружия и техники, поэтому Кремль вынужден просить о помощи "стран-союзников", поддерживающих агрессора. Российский правозащитник Марк Фейгин объяснил 24 Канала, зачем Шойгу уехал в Тегеран.
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Все зависит от позиции Пекина
Иран уже помогает России, ведь поставляет стране-агрессору дроны-камикадзе "Шахеды". Фейгин предположил, что визит Шойгу связан с попыткой получить баллистические ракеты, о которых давно идет речь.
Полтора месяца назад министр обороны России ездил в Пхеньян, где его пышно принимали. После этого глава КНДР Ким Чен Ин приезжал во Владивосток и встречался с бункерным диктатором Владимиром Путиным. Правда, неизвестно, удалось ли договориться диктаторам о поставках оружия и боеприпасах.
И вот Шойгу поехал в новый визит. Вероятно, Путин поручил или сам согласился, однако в любом случае будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества. Никаких других вопросов между Тегераном и Москвой не может быть, тем более с визитом летит министр обороны России,
– сказал российский правозащитник.
Однако в случае с Ираном, равно как и с КНДР, важна позиция Пекина. И если в ситуации с Северной Кореей позиция Китая относительно передачи оружия будет решающей, то с Ираном тоже у Пекина есть рычаги влияния. В частности, Иран обязан Китаю по договоренности с Саудовской Аравией о мире.
"Если мы действительно увидим, что началось военное сотрудничество и появилось иранское или северокорейское вооружение, то это будет означать и позицию Пекина тоже", – добавил Фейгин.
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- Иранский транспортный самолет Ил-76ТД "Pouya Air" 7 сентября влетал в закрытый аэродром в оккупированном Симферополе. Предполагается, что этот грузовой самолет мог перевозить военный груз, в частности, комплектование к беспилотникам типа "Шахед".
- После большой паузы, украинские военные фиксируют мощную активность грузовых перевозок из Тегерана в Москву. По словам начальницы Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Украины Наталии Гуменюк, это может быть не только дополнительная поставка дронов, но и элементов для изготовления БПЛА,
- Из-за активного сотрудничества со страной-террористом на Иран наложены санкции. Недавно стало известно, что США ведут косвенные переговоры с Тегераном для уменьшения напряжения в мире. В частности, о прекращении поставок иранских дронов в Россию.