Хочет получить нечто большее: какая цель визита Шойгу в Тегеран

Российский министр обороны Сергей Шойгу прилетел в столицу Ирана для встречи с военным руководством страны. Москва снова будет клянчить оружие у Тегерана.

России не хватает оружия и техники, поэтому Кремль вынужден просить о помощи "стран-союзников", поддерживающих агрессора. Российский правозащитник Марк Фейгин объяснил 24 Канала, зачем Шойгу уехал в Тегеран.

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Все зависит от позиции Пекина

Иран уже помогает России, ведь поставляет стране-агрессору дроны-камикадзе "Шахеды". Фейгин предположил, что визит Шойгу связан с попыткой получить баллистические ракеты, о которых давно идет речь.

Полтора месяца назад министр обороны России ездил в Пхеньян, где его пышно принимали. После этого глава КНДР Ким Чен Ин приезжал во Владивосток и встречался с бункерным диктатором Владимиром Путиным. Правда, неизвестно, удалось ли договориться диктаторам о поставках оружия и боеприпасах.

И вот Шойгу поехал в новый визит. Вероятно, Путин поручил или сам согласился, однако в любом случае будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества. Никаких других вопросов между Тегераном и Москвой не может быть, тем более с визитом летит министр обороны России,

– сказал российский правозащитник.

Однако в случае с Ираном, равно как и с КНДР, важна позиция Пекина. И если в ситуации с Северной Кореей позиция Китая относительно передачи оружия будет решающей, то с Ираном тоже у Пекина есть рычаги влияния. В частности, Иран обязан Китаю по договоренности с Саудовской Аравией о мире.

"Если мы действительно увидим, что началось военное сотрудничество и появилось иранское или северокорейское вооружение, то это будет означать и позицию Пекина тоже", – добавил Фейгин.

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