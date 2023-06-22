Путин катастрофически боится не удержаться у власти: в Москве прибегли к новым угрозам Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил ударами по "центрам принятия решений", если Украина использует ракеты Storm Shadow для поражения целей в Крыму. В сети говорили, что речь идет не просто о ракетных, а ударах тактическим ядерным оружием.

Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его мнению, угрозы от минобороны являются лишь отвлекающим маневром. Сомнительно, что слова Шойгу будут подкреплены действиями.

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Это страх перед наступлением

На самом деле такое заявление Сергея Шойгу не ново. Об ударах по "центрам принятия решений" говорили часто. А использование именно ядерного оружия очень маловероятно.

Они не знают, как остановить наше контрнаступление. Они очень боятся. Потому что, когда мы начнем вводить в бой основные силы и измерять успехи не метрами, а километрами, это может снести действующую власть. Путин может не удержаться у власти. Вот этого катастрофически боятся,

– подчеркнул Олег Жданов.

Поэтому мир будут пугать, чем угодно, лишь бы отвлечь внимание от контрнаступления ВСУ. Будут прибегать и к любимой теме в последнее время – ядерному шантажу. Впрочем, на днях начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия не использует ядерное оружие. По его словам, на такой шаг там не отважатся.

В конце концов, вся западная разведка отслеживает ядерные боеголовки, которые могут перемещать в пределах России. Следует также отметить, что даже процесс прибытия боеголовки к ракете на стартовой позиции достаточно длительный во времени. Это не смогут не заметить.

"Вы думаете, весь мир будет сидеть, ковыряться в носу и наблюдать, как это происходит? Думаю, что этот заряд может даже не доехать до центра стыковки с ракетой, до места передачи ракетчикам", – подчеркнул военный эксперт.

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