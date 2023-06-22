Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. На його думку, погрози від міноборони є лише відволікальним маневром. Сумнівно, що слова Шойгу будуть підкріплені діями.

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Це страх перед наступом

Насправді така заява Сєргєя Шойгу не є новою. Про удари по "центрах прийняття рішень" говорили часто. А використання саме ядерної зброї є дуже малоймовірним.

Вони не знають, як зупинити наш контрнаступ. Вони дуже бояться. Тому що коли ми почнемо вводити в бій основні сили та вимірювати успіхи не метрами, а кілометрами, це може знести чинну владу. Путін може не втриматись при владі. Ось цього катастрофічно бояться,

– наголосив Олег Жданов.

Тому світ лякатимуть, чим лише завгодно, аби тільки відвернути увагу від контрнаступу ЗСУ. Прибігатимуть і до улюбленої теми останнім часом – ядерного шантажу.

Втім днями начальник ГУР МОУ Кирило Буданов наголосив, що Росія не використає ядерну зброю. За його словами, на такий крок там не наважаться.

Зрештою, чи не вся західна розвідка відстежує ядерні боєголовки, які можуть переміщувати в межах Росії. Варто також зауважити, що навіть процес прибуття боєголовки до ракети на стартовій позиції доволі тривалий у часі. Це не зможуть не помітити.

"Ви думаєте, весь світ буде сидіти, колупатися в носі й спостерігати, як це відбувається? Думаю, що цей заряд може навіть не доїхати до центру стикування з ракетою, до місця передачі ракетникам", – підкреслив військовий експерт.

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