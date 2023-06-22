Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що сталось те, чого росіяни так сильно боялися. Зазначимо, у мережі з'явилися перші кадри після "бавовни".
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Потужний удар
Як зазначив політтехнолог, декілька днів тому міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу попереджував, що нібито Україна готує удар по Криму ракетами Storm Shadow і HIMARS.
На удар по Чонгарському мосту відреагував гауляйтер окупованої Херсонщини Владімір Сальдо. Колаборант заявив, що удар нібито було завдано ракетами Storm Shadow.
Це явно не дрібниця, не безпілотник прилетів чи HIMARS, яким ми довго прошивали Антонівський міст,
– наголосив Шейтельман.
Україна використовує західне озброєння по території тимчасово окупованого Криму так, як і планувала. До того ж партнери офіційно надали згоду.
Як окупанти мститимуться за удар по Чонгарському мосту: дивіться відео
Якою буде відповідь Росії
Реакція російських загарбників на удар по Чонгарському мосту навряд чи буде особливою. Політтехнолог припустив, що окупанти знову залучатимуть ракети "Кинджал". Адже росіяни не мають фантазії, тому весь час роблять одне й те саме.
"Ймовірно, буде удар по Києву. Швидше за все, окупанти спробують влучити у значні об'єкти, як це було після минулих успішних ударів. Але ж у нас Patriot, тому в них навряд чи щось вийде", – додав Шейтельман.
Що відомо про атаку на Чонгарський міст
- Зранку 22 червня "бавовна" прилетіла по Чонгарському мосту. Дорога через Чонгар, яка нині була атакована, найзручніша для перевезення військової техніки з Криму в Запорізьку область.
- Росіяни пригрозили завдати ударів по мостах у Молдові та Одеській області. Загарбники стверджують, що готують "акт відплати" після "бавовни" на Чонгарському мості.
- Російські загарбники припустили, що удар могли завдати ракетами Storm Shadow. Зокрема, вони виклали фото буцімто уламків цих ракет.