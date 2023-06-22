Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що сталось те, чого росіяни так сильно боялися. Зазначимо, у мережі з'явилися перші кадри після "бавовни".

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Потужний удар

Як зазначив політтехнолог, декілька днів тому міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу попереджував, що нібито Україна готує удар по Криму ракетами Storm Shadow і HIMARS.

Зверніть увагу! Міністр оборони Росії Шойгу на військовій колегії вкотре почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень". Він заявив, що такі удари завдаватимуть у тому разі, якщо Україна завдаватиме ударів по окупованому Криму, зокрема, ракетами HIMARS та Storm Shadow.

На удар по Чонгарському мосту відреагував гауляйтер окупованої Херсонщини Владімір Сальдо. Колаборант заявив, що удар нібито було завдано ракетами Storm Shadow.

Це явно не дрібниця, не безпілотник прилетів чи HIMARS, яким ми довго прошивали Антонівський міст,

– наголосив Шейтельман.

Україна використовує західне озброєння по території тимчасово окупованого Криму так, як і планувала. До того ж партнери офіційно надали згоду.

Важливо! Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх 20 червня заявила, що Збройні Сили можуть застосовувати усі необхідні засоби для повернення окупованих територій під контроль України.

Як окупанти мститимуться за удар по Чонгарському мосту: дивіться відео

Якою буде відповідь Росії

Реакція російських загарбників на удар по Чонгарському мосту навряд чи буде особливою. Політтехнолог припустив, що окупанти знову залучатимуть ракети "Кинджал". Адже росіяни не мають фантазії, тому весь час роблять одне й те саме.

"Ймовірно, буде удар по Києву. Швидше за все, окупанти спробують влучити у значні об'єкти, як це було після минулих успішних ударів. Але ж у нас Patriot, тому в них навряд чи щось вийде", – додав Шейтельман.

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