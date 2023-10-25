Пытается заработать себе "баллы", – Мусиенко разобрал последние заявления Шойгу

Министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу является одним из самых преданных людей Владимиру Путину, хотя никаких управленческих компетенций у него нет. Однако приверженность российскому диктатору позволяет министру ярко имитировать свою деятельность в российских медиа.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, отчет Шойгу о визите в Донецкую область был сплошной постановкой, призванной придать политического важности совершенно неэффективному чиновнику.

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Шойгу якобы съездил "на фронт"

Публикация видео с якобы визитом российского министра обороны на оккупированных территориях – это история исключительно о пиаре путинского чиновника. Шойгу в том числе пытается "заработать себе баллы" в будущем борьбе за власть в России после Путина.

Если посмотреть на российское информационное пространство, можно увидеть, что активность Шойгу в нем по сравнению с другими чиновниками существенно выше. Он посещает объекты российского ВПК, проводит заседания в министерстве обороны и тому подобное.

Александр Мусиенко о постановочном визите Шойгу в Донецкую область: смотрите видео

И, наконец, этот визит следует рассматривать и как информационную поддержку российского наступления на Авдеевку. Кремль пытается подать наступление на Авдеевку так, будто ее окружение будет равно завоеванию левобережной Украины. Хотя речь идет о боях всего лишь за один террикон в Донецкой области.

Постановочность видео Шойгу

На видео, опубликованном российским министром обороны, есть одно очень очевидное ИПСО.

Обратите внимание: когда военный докладывает Шойгу о якобы "десятках плененных львовян", которых "схватили на улице территориальные центры комплектования", то этот доклад звучит настолько официозным языком, что такого даже в Украине не услышишь. Ведь даже украинские чиновники в большинстве своем продолжают по привычке употреблять слово "военкоматы",

– отметил Мусиенко.

Это значит, что на видео Шойгу стоят "ряженые", докладывающие заученные заранее слова. Соответственно, видео Шойгу является постановкой, цель которой – создание благоприятной картинки для пропаганды, потому что реальные военные не говорят на столь официозном языке и не столь позитивно настроены по отношению к начальству.

Как высмеивают видео Шойгу в соцсетях