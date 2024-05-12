Шойгу уйдет в отставку: кого Путин предлагает назначить на его место

В Кремле 12 мая произошли кадровые перестановки. Российский диктатор Владимир Путин решил заменить действующего главу минобороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщают российские СМИ. Эти изменения происходят в рамках переназначения российского правительства после того, как Путин "победил в выборах президента России", передает 24 Канал.

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Путин решил заменить Шойгу в минобороны России

Российские пропагандисты рассказали, что Владимир Путин уже даже выбрал кандидатуру, которая должна заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны России. Российский диктатор предложил Андрея Белоусова, который до этого занимал должность первого заместителя председателя российского правительства.

Кроме того, Путин также уволил Николая Патрушева с должности секретаря Совбеза России. В указе российского диктатора говорится, что это связано с "переходом Патрушева на другую работу".

В то же время самого Шойгу Путин решил назначить на должность Патрушева. То есть секретарем совета безопасности России.

Прокомментировал назначение Белоусова главой российского минобороны и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин принял решение, чтобы министерство "возглавил гражданский человек, ведь ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей".

Также Песков цинично намекнул, что назначение Белоусова на должность главы минобороны не изменит "системы координат в военной составляющей ведомства".

Что известно об Андрее Белоусове Белоусов занимал различные государственные должности с 2020 года, находясь в таких российских министерствах, как Минэкономразвития, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба и Росаккредитация. Он также является доктором экономических наук.

В его обязанности входило формирование ключевых аспектов социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансовых рынков, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, а также институтов развития.

После крупного вторжения России в Украину Белоусов быстро попал под санкции. Санкционный список Европейского Союза определяет его как давнего члена близкого окружения Путина.

Косвенным свидетельством этого являются его публичные выступления, где он осмелился обсуждать темы, которые, как правило, относятся к компетенции президента России.

Какие еще кадровые изменения в российском правительстве предложил Путин

Владимир Путин в этот день предложил кандидатуры на большинство должностей в российском правительстве.

Среди предложенных кадровых изменений также были представлены:

на должность министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;

на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;

на должность министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович;

на должность министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;

на должность директора службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;

на должность директора федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;

на должность директора федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;

на должность директора федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;

на должность начальника главного управления специальных программ Президента – Линц Александр Леонидович;

на должность председателя счетной палаты – Ковальчук Борис Юрьевич.

По данным российских пропагандистов, российские сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.