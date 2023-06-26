Посетил "зону СВО": Шойгу наконец-то вылез из бункера после мятежа, а где Пригожин – неизвестно

Во время проведения Евгением Пригожиным так называемого "вооруженного мятежа" глава минобороны России Сергей Шойгу "почему-то" загадочно исчез. Однако после того, как главарь ЧВК "Вагнера" дал заднюю, глава вражеского МО показался на людях.

В понедельник утром, 26 июня, российские информационные помойки начали писать о том, что Шойгу уехал проверять один из военных пунктов управления. В то же время от Пригожина за последнее время нет ни известия – он не выходит на связь, – информирует 24 Канал.

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Шойгу показался на публике

Если верить вражеским медиа, то глава оборонного ведомства России проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск, расположенный "в зоне проведения" так называемой специальной военной операции.

Шойгу заслушал доклад командующего "Западной" группировки генерал-полковника Никифорова относительно текущей ситуации, характера действий противника (ВСУ – 24 Канал) и выполнения вооруженными силами России боевых задач на основных тактических направлениях,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там приведено немало ненужной никому информации о том, что Шойгу "что-то говорил", "с кем-то советовался", "на что-то обратил внимание" – и все это якобы для того, чтобы у российских военных "все было хорошо".

Это вызывает только улыбку, поскольку всем известно, что Кремль совсем не жалеет своих бойцов и использует их как "пушечное мясо". А этот концерт в "Западном" военном пункте, очевидно, был для того, чтобы показаться перед россиянами после мятежа Пригожина и доказать, что якобы "ничего существенного не произошло".

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А Пригожин куда-то исчез