Важно, где он это говорил: как воспринимать просьбу Шойгу о перемирии
Министр обороны России Сергей Шойгу заговорил о желании переговоров по Украине. Интересно, что сказал он это во время очередной поездки в Китай.
Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что Россия является вассалом Китая.
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Чем важно место заявления Шойгу
Экс-сотрудник КГБ отметил, что не стоит углубляться в анализ самого посыла Шойгу, потому что он не изменился.
Здесь самое интересное то, где это было сказано,
– заметил Жирнов.
Ведь, напомнил он, Владимир Путин недавно ездил в Китай, а Шойгу посетил Северную Корею. По последней информации из Южной Кореи, Северная Корея поставила России около миллиона снарядов. Оценивается, что этого оккупантам нужно примерно на 2 месяца при нынешней интенсивности боев.
Жирнов о просьбе Шойгу по переговорам: смотрите видео
Россия – вассал Китая
Жирнов считает, что очередной визит Шойгу в Китай лишь доказывает, что Россия является вассалом Пекина. Поэтому самое главное – когда ее президент, а затем министр обороны ездит на поклон к своему сюзерену и там выступает с какими-то слезными вещами.
Эта картинка с китайскими иероглифами – главная,
– уверен экс-агент КГБ.
Потому что, по его словам, этот министр надувает щеки, а Россия делает вид, что является крупной державой, хотя на самом деле все давно поняли, что, по крайней мере, последние 15 лет она – вассал Китая.
Проблемы России со снарядами: что известно
- У россиян иссякают возможности по ведению войны, в частности, это касается снарядов. В то же время, представитель ГУР МО Андрей Черняк подчеркнул, что ни оружейная помощь Пхеньяна, ни Тегерана не поможет россиянам переломить ход боевых действий.
- В Россию уже прибывают боеприпасы из Северной Кореи. В разведке Великобритании отмечают, что пока не ясно, что Россия пообещала КНДР в обмен на такую помощь с вооружением.
- Разведчики из Южной Кореи со своей стороны подтвердили факт предоставление Северной Кореей оружия в Россию. Так, с августа 2023 года зафиксировано около 10 случаев поставки оружия из КНДР в Россию.