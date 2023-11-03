Важно, где он это говорил: как воспринимать просьбу Шойгу о перемирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заговорил о желании переговоров по Украине. Интересно, что сказал он это во время очередной поездки в Китай.

Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что Россия является вассалом Китая.

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Чем важно место заявления Шойгу

Экс-сотрудник КГБ отметил, что не стоит углубляться в анализ самого посыла Шойгу, потому что он не изменился.

Здесь самое интересное то, где это было сказано,

– заметил Жирнов.

Ведь, напомнил он, Владимир Путин недавно ездил в Китай, а Шойгу посетил Северную Корею. По последней информации из Южной Кореи, Северная Корея поставила России около миллиона снарядов. Оценивается, что этого оккупантам нужно примерно на 2 месяца при нынешней интенсивности боев.

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Россия – вассал Китая

Жирнов считает, что очередной визит Шойгу в Китай лишь доказывает, что Россия является вассалом Пекина. Поэтому самое главное – когда ее президент, а затем министр обороны ездит на поклон к своему сюзерену и там выступает с какими-то слезными вещами.

Эта картинка с китайскими иероглифами – главная,

– уверен экс-агент КГБ.

Потому что, по его словам, этот министр надувает щеки, а Россия делает вид, что является крупной державой, хотя на самом деле все давно поняли, что, по крайней мере, последние 15 лет она – вассал Китая.

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