Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Росія є васалом Китаю.

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Чим важливе місце заяви Шойгу

Ексспівробітник КДБ зазначив, що не варто заглиблюватися в аналіз самого посилу Шойгу, тому що він не змінився.

Тут найцікавіше те, де це було сказано,

– зауважив Жирнов.

Адже, нагадав він, Владімір Путін нещодавно їздив до Китаю, а Шойгу відвідав Північну Корею. За останньою інформацією з Південної Кореї, Північна Корея поставила Росії приблизно мільйон снарядів. Оцінюється, що цього окупантам потрібно приблизно на 2 місяці за нинішньої інтенсивності боїв.

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Росія – васал Китаю

Жирнов вважає, що черговий візит Шойгу до Китаю лише доводить те, що Росія є васалом Пекіна. Тому найголовніше – коли її президент, а потім міністр оборони їздить на поклін до свого сюзерена й там виступає з якимись слізними речами.

Ця картинка з китайськими ієрогліфами – головна,

– певен ексагент КДБ.

Тому що, за його словами, цей міністр надуває щоки, а Росія вдає, що є великою державою, хоч насправді всі давно зрозуміли, що принаймні останні 15 років вона – васал Китаю.

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