После Суровикина понесло: Шойгу заменил командующих двумя военными округами

Очевидно, из-за постоянных поражений и неудач "второй армии мира" глава минобороны враждебного государства решил провести кадровые ротации. После назначения на должность командующего "специальной военной операцией" Валерия Герасимова, Сергей Шойгу решил также сменить командующих двумя военными округами.

Не так давно стало известно, что Суровикин ушел с должности командующего войной против Украины, ведь его тактика оказалась неудачной. 24 Канал со ссылкой на российские СМИ отмечает, что вслед за Суровикиным, который, очевидно, отправился за кораблем, также последовали двое других командиров.

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Кто стал возглавлять Южный и Западные военные округа России

По предварительной информации, командующим Южного военного округа России стал генерал-полковник Сергей Кузовлев. А вот Западный военный округ, находившийся ранее под руководством Кузовлева, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Кузовлев возглавил округ незадолго до Нового года и свою должность с высокой вероятностью получил благодаря навыкам и достижениям, а не из-за наличия знакомств среди военно-политического руководства России,

– говорится в источнике.

Положительные комментарии российских псевдожурналистов в сторону вражеских генералов не могут не вызвать смеха. Очевидно, что России уже ничего не поможет выиграть войну – даже такие "честные" и "без знакомства" военные, как Кузовлев и Никифоров.

Кадровые изменения не новость: о них говорили в ГУР

Следует сказать, что украинские разведчики говорили о назначение генерала Евгения Никифорова на должность командующего Западным военным округом еще 26 декабря 2022 года.

Ситуацию прокомментировал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он отметил, что этот округ отвечает за охрану российских интересов в ее западной части.

По его мнению, смена четвертого командующего за столь короткий срок свидетельствует о том, что российская армия далека от того эталона, которым на протяжении многих лет хвастался Кремль.

Ранее Южным округом руководил Александр Дворников, который затем стал командующим объединенной группировкой войск, пока в октябре его не сменил на этом посту Сергей Суровикин. Собственно теперь этим округом полноценно руководит Кузовлев.