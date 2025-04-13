Шокирует, – в 93 ОМБр рассказали, каким образом россияне используют свой личный состав
- Главный сержант 93-й ОМБр отметил, что потери врага зависят от его целей и активности передислокации личного состава.
- Виталий Пясецкий заявил, что такие потери для Сил обороны Украины были бы недопустимыми.
С начала года россияне на поле боя потеряли более 140 тысяч военнослужащих. Потери врага зависят от его задач.
Главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий в эфире 24 Канала рассказал, что его подразделение воюет на направлении Константиновка – Бахмут. Часть бригады также выполняет задачи на других сложных участках.
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За последний месяц у россиян были небольшие продвижения в зоне ответственности бригады – заняли несколько зданий и узкую посадку.
Как россияне используют свой личный состав
В то же время, потери оккупантов только за месяц – более 400 погибших и до тысячи раненых.
Враг уничтожается практически ежедневно. Но потери бывают разными – от нескольких человек пехоты до десятков и более за день. Это зависит от того, насколько интенсивно враг пытается проводить ротационные или штурмовые действия,
– сказал Виталий Пясецкий.
Он уточнил, что 12 апреля россияне совершили штурм с привлечением двух единиц бронетехники.
Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Совместными усилиями ВСУ эта техника была остановлена. Десант – около десятка человек – более чем наполовину уничтожен, остальные получили ранения.
Но враг не жалеет сил – такое количество потерь для нас выглядело бы шокирующим. Для Сил обороны Украины такие потери были бы недопустимыми, если бы мы так использовали свой личный состав,
– добавил Пясецкий.
Он подытожил, что потери врага зависят от целей, которые он перед собой ставит, и от того, насколько активно осуществляет передислокацию личного состава.