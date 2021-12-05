Шольц доволен: СДПГ в Берлине одобрила коалиционный договор, Меркель на неделе уйдет с должности

Социал-демократы одобрили новое коалиционное соглашение в Германии. На партийном съезде 4 декабря в Берлине 98,8% делегатов проголосовали за.

Кроме СДПГ, в соглашение войдут "Союз-90/Зеленые" и либералы – Свободная демократическая партия. Эти две политические силы, если не произойдет чего-нибудь экстраординарного, в ближайшие дни также поддержат документ.

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На следующей неделе Германия официально получит новое правительство и нового канцлера

Съезд ВДП запланирован на 5 декабря, а "зеленые" голосуют уже сейчас (дистанционно).

Все это означает, что уже на следующей неделе в Германии будет официально новое правительство и новый канцлер – социал-демократ Олаф Шольц. Он так отреагировал на событие в твиттере:

Меня это очень радует. Начинаем работать!

Если все произойдет без эксцессов, а оснований для них вроде бы нет, то:

7 декабря коалиционный договор торжественно подпишут все стороны.

все стороны. А 8 декабря Бундестаг (федеральный парламент Германии) изберет Шольца главой правительства.

Итого эпоха Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, длившаяся 16 лет, завершиться уже через несколько дней.

Кратко о смене власти в Германии

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. Победу одержала СДПГ (25,7% голосов), а блок ХДС/ХСС, уже много лет правящий, занял 2 место с самым низким за свою историю результатом (24,1%).

Победу одержала СДПГ (25,7% голосов), а блок ХДС/ХСС, уже много лет правящий, занял 2 место с самым низким за свою историю результатом (24,1%). Какое-то время были сомнения, кто будет формировать коалицию, но в итоге ХДС/ХСС оставили за бортом – "зеленые", которые на выборах взяли 14,8%, и СДП, которая получила 11,5%, решили объединиться с социал-демократами.

но в итоге ХДС/ХСС оставили за бортом – "зеленые", которые на выборах взяли 14,8%, и СДП, которая получила 11,5%, решили объединиться с социал-демократами. Теперь 16-летняя эпоха Ангелы Меркель уходит в прошлое (а как прощались с ней в Германии – смотрите по этой ссылке).

новое коалиционное соглашение трех партий Германии, созданное 24 ноября после парламентских выборов, имеет 177 страниц. Центральные линии в нем – развитие зеленых технологий и цифровизация страны.

Что Ангела Меркель сделала для Украины? Об этом ине только – смотрите в видео: