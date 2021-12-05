Крім СДПН, в угоду увійдуть "Союз-90/Зелені" та ліберали – Вільна демократична партія. Ці дві політичні сили, якщо не станеться чого екстраординарного, найближчими днями також підтримають документ.

Радимо перечитати Шольц і його "Світлофор": що світить Україні від нової влади Німеччини

Наступного тижня Німеччина офіційно отримає новий уряд і нового канцлера

З'їзд ВДП запланували на 5 грудня, а "зелені" голосують вже (дистанційно).

Усе це означає, що вже наступного тижня у Німеччині офіційно буде новий уряд та новий канцлер – соціал-демократ Олаф Шольц. Він так відреагував на подію у твітері:

Мене це дуже тішить. Починаємо працювати!

Якщо все відбудеться без ексцесів, а підстав для них наче немає, то:

7 грудня коаліційний договір урочисто підпишуть усі сторони.

усі сторони. А 8 грудня Бундестаг (федеральний парламент Німеччини) обере Шольца главою уряду.

Отже, епоха Ангели Меркель на посаді канцлерки Німеччини, яка тривала 16 років, завершиться вже за кілька днів.

До слова: нова коаліційна угода трьох партій Німеччини, створена 24 листопада після парламентських виборів, має 177 сторінок. Центральними лініями в ній є розвиток зелених технологій та цифровізація країни.

Коротко про зміну влади у Німеччині

26 вересня у Німеччині відбулися вибори до Бундестагу. Перемогу здобула СДПН (25,7% голосів), а блок ХДС/ХСС, який вже багато років був правлячим, посів 2 місце з найнижчим за свою історію результатом (24,1%).

Перемогу здобула СДПН (25,7% голосів), а блок ХДС/ХСС, який вже багато років був правлячим, посів 2 місце з найнижчим за свою історію результатом (24,1%). Якийсь час були сумніви, хто формуватиме коаліцію, та зрештою ХДС/ХСС залишили за бортом – "зелені", які на виборах взяли 14,8%, і ВДП, які мали 11,5%, вирішили об'єднатися зі соціал-демократами.

та зрештою ХДС/ХСС залишили за бортом – "зелені", які на виборах взяли 14,8%, і ВДП, які мали 11,5%, вирішили об'єднатися зі соціал-демократами. Тож тепер 16-річна епоха Ангели Меркель відходить у минуле (а як прощалися з нею у Німеччині – дивіться за цим посиланням).

Що Ангела Меркель зробила для України? Про це й не тільки – дивіться у відео: