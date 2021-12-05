Крім СДПН, в угоду увійдуть "Союз-90/Зелені" та ліберали – Вільна демократична партія. Ці дві політичні сили, якщо не станеться чого екстраординарного, найближчими днями також підтримають документ.
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Наступного тижня Німеччина офіційно отримає новий уряд і нового канцлера
З'їзд ВДП запланували на 5 грудня, а "зелені" голосують вже (дистанційно).
Усе це означає, що вже наступного тижня у Німеччині офіційно буде новий уряд та новий канцлер – соціал-демократ Олаф Шольц. Він так відреагував на подію у твітері:
Мене це дуже тішить. Починаємо працювати!
Якщо все відбудеться без ексцесів, а підстав для них наче немає, то:
- 7 грудня коаліційний договір урочисто підпишуть усі сторони.
- А 8 грудня Бундестаг (федеральний парламент Німеччини) обере Шольца главою уряду.
Отже, епоха Ангели Меркель на посаді канцлерки Німеччини, яка тривала 16 років, завершиться вже за кілька днів.
Коротко про зміну влади у Німеччині
- 26 вересня у Німеччині відбулися вибори до Бундестагу. Перемогу здобула СДПН (25,7% голосів), а блок ХДС/ХСС, який вже багато років був правлячим, посів 2 місце з найнижчим за свою історію результатом (24,1%).
- Якийсь час були сумніви, хто формуватиме коаліцію, та зрештою ХДС/ХСС залишили за бортом – "зелені", які на виборах взяли 14,8%, і ВДП, які мали 11,5%, вирішили об'єднатися зі соціал-демократами.
- Тож тепер 16-річна епоха Ангели Меркель відходить у минуле (а як прощалися з нею у Німеччині – дивіться за цим посиланням).
Що Ангела Меркель зробила для України? Про це й не тільки – дивіться у відео: