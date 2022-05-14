Шольц готов приехать в Киев: канцлер объяснил, когда это может произойти

Многие международные политики выражают свою поддержку Украине личным визитом. Среди них может быть и канцлер Германии.

Шольц готов приехать в Киев

Олафа Шольца в Киеве ждали еще в начале мая, однако он не приехал. Уже сейчас заявил, что готов прибыть в Украину с визитом, но есть условие.

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Так, по его словам, ехать в Киев нужно тогда, когда есть вопросы, которые необходимо обсудить на месте.

Политически ответственный человек должен ехать в Киев прежде всего тогда, когда есть конкретные вещи, которые необходимо обсудить на месте. Наша поддержка Украины остается сильной в любом случае,

– заявил канцлер.

Он, в частности, поприветствовал "разъяснительную беседу" между президентами Украины и Германии Владимиром Зеленским и Франк-Вальтером Штайнмайером. Однако он заявил, что поедет в Украину, когда это, по его мнению, будет необходимо.

Также он отметил приезд главы Бундестага Бербель Бас и главы немецкого МИД Анналены Бербок.

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