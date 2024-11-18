Какие опасности для Киева создал звонок Шольца Путину

Канцлер Германии после длительного перерыва провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Его поддержал премьер-министр Джастин Трюдо. Однако возобновление общения с главой Кремля не приблизит Украину к справедливому миру.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, если другие лидеры начнут вести разговоры с Путиным, все это будет падать в копилку неприятных нюансов для Украины. В то же время общение Шольца и Путина не будет иметь никакого влияния на дальнейший переговорный процесс

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У Трампа пока нет плана

Украина считает, что разговоры, в частности, европейских лидеров это "ящик Пандоры". Однако были разговоры, что, мол, ничего страшного в общении Шольца и Путина нет, но мы видим как изменилась позиция Джастина Трюдо, который поддержал инициативу канцлера Германии.

Это будет продолжаться, потому что все лидеры смотрят в сторону Дональда Трампа и его планов, а он говорит, что будет настаивать на том, чтобы стороны сели за стол переговоров и как можно скорее прекратилась война,

– отметил политолог.

Однако проблема в том, что у Трампа пока нет плана. Он пока является избранным президентом, который осуществляет серьезное влияние даже своей победой в выборах и присутствием в медийном пространстве. Трамп будет принимать решения позже – ближе к январю 2025 года, и тогда появится его план.

Поэтому, по его мнению, происходят определенные изменения, ведь раньше считалось неприемлемым говорить с Путиным. А сейчас это – один из элементов начала диалога, ведь, мол, все равно же с ним надо будет говорить.

"Однако есть большая опасность в том, что в информационном поле появляется понятие "переговоров", а также месседжи, что "вот-вот будет мир", политики из высшей лиги говорят, что это вопрос не недель, а даже дней. А это очень плохо, было бы лучше, если бы сначала были бы действия, а потом слова. Потому что эти слова расхолаживают общества тех или иных государств в смысле поддержки Украины", – подчеркнул он.

Это не приближает справедливый мир

Также сейчас может появиться очень опасный для Украины месседж: зачем сейчас что-то делать, если они все равно через месяц сядут за стол переговоров и прекратится эта кровавая бойня. Это очень нехороший нюанс, по словам политолога, и эксплуатация темы переговоров не приближает справедливый мир, а вредит.

Предостерегает от общения с Путиным также экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который считает, что это создает риск вернуться к переговорам в так называемом "нормандском формате".

Разговоры о "нормандском формате" также опасны. Зеленский в свое время ответил на будущие упреки, сказав, что по результатам его встречи с Путиным, можно сделать один вывод: тот не держит своего слова,

– отметил Олег Лисовой.

Напомним, что политолог Игорь Рейтерович объяснил, по каким двум причинам Шольц позвонил в Кремль. Накануне выборов Германии в 2025 году канцлер стремится "добавить яркости" своему образу руководителя страны. Также он более двух лет "проверяет, изменился ли Путин". Однако, по словам Рейтеровича, после этого разговора европейские лидеры должны осознать, что российский диктатор особо не поменялся.