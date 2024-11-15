Шольц поговорил с Путиным: он призвал его к миру с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с Владимиром Путиным. Это был первый разговор за долгое время.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел разговор с российским президентом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на SZ.

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Разговор длился почти час

Разговор чем политиками длился довольно долго, а именно почти час. Этот разговор стал первым за два года.

Ранее канцлер Германии несколько раз подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных путях прекращения войны России против Украины.

Ранее СМИ писали о планах Шольца и Путина провести такой разговор. Стало известно, что во время разговора с Владимиром Путиным канцлер Германии призвал его к миру с Украиной. Также он заявил, что Германия будет поддерживать наше государство столько, сколько это будет нужно.

Шольц осудил войну РФ против Украины, а также призвал Путина прекратить ее и вывести войска.

Одно из западных изданий отметило, что разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена.

Последний телефонный разговор между ними обоими был еще в декабре 2022 года. С тех пор никакой информации об их контактах не было.

Ранее Олаф Шольц говорил о желании провести разговор с российским президентом Владимира Путина. По словам немецкого канцлера, это может произойти уже "вскоре". ЭТО он говорил 11 ноября, то есть за несколько дней до того, как появилась информация о том, что они поговорили.

Тогда он также подчеркнул, что эта ситуация с возможным разговором с Путиным также должна быть обсуждена с Украиной.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он выразил опасения относительно потенциальной "эскалации" и высказался относительно помощи Киеву в целом.

Он в очередной раз выступил против того, чтобы оружие, которое предоставляет Берлин, било вглубь российской территории. Канцлер в очередной раз подчеркнул, что не изменит своей позиции по поставкам крылатых ракет из Германии и добавил, что даже гордится своим решением.