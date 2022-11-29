Шольц поговорил с Зеленским и пообещал Украине генераторы и танки Gepard
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 29 ноября пообщался с Олафом Шольцем. В итоге разговора немецкий канцлер пообещал Украине помощь на фоне войны.
Какие результаты от разговора лидеров
В традиционном вечернем обращении к украинцам Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером сотрудничество между странами. Президент рассказал Шольцу о ракетных ударах россиян по нашей территории.
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Обсудили наше сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в международных учреждениях. Приоритеты понятны – защита от ракетного террора, восстановление энергетики, продовольственная безопасность. Я поблагодарил господина канцлера за поддержку,
– сказал Зеленский.
Обращение президента к украинцам: видео
На сайте Бундестага отметили, что Шольц заверил Зеленского в дальнейшей краткосрочной финансовой помощи. В частности, Берлин предоставит:
- около 56 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины,
- более 350 генераторов,
- еще больше танков Gepard.
Это еще не все
29 ноября Германия анонсировала еще одну военную помощь для Вооруженных сил Украины. В частности, немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann подписала контракт с эстонским разработчиком Milrem Robotics. Согласно ему, в Украину поставят 14 беспилотных машин THeMIS.
Интересно Германия действительно предоставляет Украине не мало оружия, проблема только в ее риторике, – аналитик
7 TheMIS поступят в нашу страну к началу нового года, а остальные – во втором квартале 2023 года. Известно, что первая партия машин будет эвакуировать раненых с поля боя, а вторую – переоборудовать для разминирования территорий.