Шольц пообещал Зеленскому санкции против России, но о "Северном потоке-2" тактически умолчал

14 февраля 2022 , 16:51
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Олаф Шольц заявил, что в случае нового вторжения против России введут "дальновидные и эффективные" санкции. Однако не сказал, будут ли они касаться "Северного потока-2".

Об этом канцлер Германии сообщил во время состоявшегося 14 февраля совместного брифинга с Владимиром Зеленским, который прошел после встречи лидеров государств, информирует 24 канал.

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В случае военной эскалации мы готовы на далеко идущие и эффективные санкции в согласовании с нашими союзниками. Чтобы четко сказать: "Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы знаем, что нам следует сделать",
– сказал Олаф Шольц.

В то же время, немецкий политик призвал страну-агрессора "воспользоваться предложениями к диалогу".

Обратите внимание! Немецкие журналисты опубликовали расследование, в котором говорится, что Германия фактически игнорировала и продолжает игнорировать санкции, которые ЕС ввел против России. Компании поставляли Москве товары, которые можно использовать в военной сфере.

Санкции против России: что известно

Брифинг Владимира Зеленского и Олафа Шольца: смотрите видео

Автор: Олег Васьків