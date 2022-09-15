Шольц считает, что немецкое вооружение все "решает": ОП советует стать на правильную сторону истории

Канцлер Германии Олаф Шольц похвастался, что немецкое оружие сыграло "решающую" роль в недавнем контрнаступлении ВСУ, оказавшемся фантастически удачным. В Офисе Президента уже отреагировали на такое заявление Шольца.

Шольц заявил о решающей роли немецкого оружия на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Берлине.

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Заявление Олафа Шольца

Во время брифинга канцлер Германии не обошел вниманием удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

Можно сказать, что то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, и оно также сделало разницу в военных действиях,

– сказал Шольц.

Согласно правительственному списку, Берлин поставил Украине:

10 гаубиц Panzerhaubitze 2000,

24 зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и разное более легкое вооружение.

Канцлер добавил, что вскоре Германия поставит в Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T , который является "современным оборудованием, которым не пользуется даже Бундесвер".

Значит ли это, что Германия предоставит танки Leopard

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

В то же время Шольц снова исключил поставки в Украину танков Leopard или БМП Marder, настаивая на том, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и ни одна другая страна не направляет в Украину западные боевые танки.

Реакция Офиса Президента

На слова Шольца уже отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк . Он сказал, что Германия должна стать на правильную сторону истории .

Это возможно только из-за лидерства в поставке оружия Украине и отказе от любого партнерства с россией. Это понимают германская элита и германские медиа. Понимает ли это Олаф Шольц?

– спросил Подоляк.

Роль Шольца в поставке оружия Украине

Отметим, что политолог Тарас Загородний сказал, что Украина нуждается в вооружении для освобождения своих территорий. В этом, в частности, помогли бы немецкие "Леопарды" и "Мардеры". Однако Берлин не хочет их предоставлять. И саботирует передачу вооружения именно канцлеру Олафу Шольцу.

Политолог отметил, что Украина продемонстрировала результат, и это ответ, в том числе и немецкому обществу, почему мы страдаем.

Ведь Запад все же прагматичен, и потому, когда есть результат – молниеносное увольнение Харьковской области и продвижение на Херсонщине, то это подстегивает давить на правительства. Но с Германией будет еще сложно,

– объяснил он.

Тарас Загородний рассказал, что Олаф Шольц принадлежит к социал-демократической партии, коррумпированной Советским союзом и самой россией.

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