Получит ли Украина от Германии ракеты Taurus: Шольц удивил реакцией на вопрос
Источник:"Европейская правда"
Олафа Шольца несколько раз спросили о возможной передаче ракет Taurus Силам обороны Украины. Немецкий канцлер назвал этот вопрос "странным".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. После выступления его неоднократно спросили о ракетах Taurus.
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Что сказал Шольц
Немецкий канцлер ушел от прямого ответа на вопрос о возможной поставке ракет Taurus. В то же время он дал понять, что Берлин будет поддерживать Украину и дальше.
Этот вопрос странный. Вы знаете, что Германия тратит (на поставки в Украину – 24 Канал) больше всего в Европе,
– сказал Шольц.
Канцлер добавил, что Германия после США тратит больше всего средств на оружие для Украины. По его словам, в расходы Берлина входит все необходимое для обороны Украины. Он заявил, что Германия должна увеличить производство вооружения и думать об обслуживании того вооружения, которое уже есть у нашего государства.
После этого у Шольца спросили о причинах торможения с поставками ракет, однако политик снова уклонился от четкого ответа.
Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения... Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения,
– заявил он.
Шольц добавил, что Германия будет делать все необходимое и продолжит поддержку Украины.
Что говорят эксперты о Taurus
- Политолог Николай Давидюк в разговоре с 24 Каналом не так давно предположил, что во время своего недавнего визита в США Олаф Шольц мог обсуждать с американским лидером Джозефом Байденом ракеты Taurus. По его мнению, есть вероятность, что на вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Берлин может объявить о передаче ВСУ немецких дальнобойных ракет.
- Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан объяснял особенность этого оружия. Taurus имеет небольшую эффективную площадь рассеивания и может лететь на очень малой высоте, из-за чего эту ракету почти не видно на локаторах. По его словам, это оружие также почти невозможно перехватить.