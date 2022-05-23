Шольц заявил, что Германия передаст Украине летальное оружие

Олаф Шольц рассказал, что Германия передаст Украине летальное оружие. Канцлер Германии объяснил, что их государство закупит для Украины оружие у производителей.

Соответствующее заявление Олаф Шольц озвучил 22 мая. Это произошло после многочисленных заявлений страны об отказе предоставлять Украине оружие.

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Германия передаст Украине летальное вооружение

Мы пригласили в немецкую вооруженную промышленность сообщить, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка и мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки,

– объяснил Олаф Шольц.

Добавил также, что среди прочего помощь будет включать:

противотанковое оружие;

средства перехвата;

боеприпасы;

а также то, что можно использовать в артиллерийском бою.

Шольц заявил о предоставлении Украине оружия: смотрите видео

Что известно о помощи Украине из Германии

Германия долгое время заявляла, что не будет поставлять оружие в Украину. Хотя впоследствии страна и согласилась на поставки тяжелого вооружения нашему государству, Дмитрий Кулеба заявил, что Германия все еще находится в неудобной фазе оружия для Украины .

Известно, что Олаф Шольц пообещал поставить нам системы Gepard, хотя Украина их не просила. Однако Германия блокирует поставку танков Marder и Leopard, которые нам нужны для борьбы с Россией. Известно, что обещанные Германией Gepard должны прибыть в Украину летом .

17 мая Денис Щмигаль заявил, что правительство Германии выделит 150 миллионов евро для поддержки Украины. Известно, что эти средства покроют приоритетные социальные расходы, а также первоочередные потребности для восстановления Украины.

19 мая Германия заявила, что выделит ориентировочно 1 миллиард евро для Украины из своего бюджета. В частности, речь идет о грантах, которые будут выплачиваться из бюджета на 2022 год без создания дополнительной задолженности. Деньги будут направлены на обеспечение дееспособности Украины, разрушенной войной.

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