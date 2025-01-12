Олаф Шольц сделал новое заявление по телефонным разговорам с Путиным

В ноябре 2024 года Олаф Шольц впервые за более чем 2 года полномасштабной войны в Украине позвонил Владимиру Путину. Тогда канцлер попал под шквал критики от ЕС и президента Зеленского, который сказал, что немец помог главе Кремля выйти из политической изоляции. Впрочем, Шольц, очевидно, не жалеет о своем поступке.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Путиным готовится. Олаф Шольц в интервью Tagesschau выразил надежду, что свидание лидеров состоится вскоре, передает 24 Канал.

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Шольц будет говорить с Путиным еще

По словам канцлера, "большинство граждан" признало его звонок Путину правильным. Шольц отметил, что будет продолжать телефонные разговоры с российским диктатором.

Также политик отметил, что Германия должна оставаться крупнейшим союзником Украины в Европе. В то же время он заявил, что "убийства должны прекратиться", но без заключения "навязанного" украинской стороне мира. Канцлер сказал, что возможность переговоров нельзя отбрасывать.

Кроме того, Шольц пообещал делать больше для безопасности и поддержки Украины, но "не в ущерб другим задачам Германии" – не "за счет пенсионеров, поддержки немецких сообществ и многих других статей бюджета".

К слову, Шольц заблокировал предложение министров о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 3 миллиарда евро.