Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним готується. Олаф Шольц в інтерв'ю Tagesschau висловив сподівання, що побачення лідерів відбудеться незабаром, передає 24 Канал.

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Шольц буде говорити з Путіним ще

За словами канцлера, "більшість громадян" визнала його дзвінок Путіну правильним. Шольц наголосив, що буде продовжувати телефонні розмови з російським диктатором.

Також політик зазначив, що Німеччина має залишатися найбільшим союзником України в Європі. Водночас він заявив, що "вбивства мають припинитися", але без укладання "нав'язаного" українській стороні миру. Канцлер сказав, що можливість переговорів не можна відкидати.

Крім того, Шольц пообіцяв робити більше для безпеки та підтримки України, але "не на шкоду іншим завданням Німеччини" — не "за рахунок пенсіонерів, підтримки німецьких спільнот та багатьох інших статей бюджету".

До слова, Шольц заблокував пропозицію міністрів щодо надання Україні додаткової військової допомоги на суму 3 мільярди євро.