Изоляция Путина – оружие против него, канцлер не получил ничего, – Зеленский о звонке Шольца

Владимир Зеленский сказал, что он знал, что Олаф Шольц собирается звонить Путину. Уже после этого телефонного разговора канцлер Германии не получил никакой новой информации от российского президента.

Также этот звонок дал понять Путину, что он неизолирован. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу Fox News.

К теме Путин слабее США, – Зеленский объяснил, от кого зависит конец войны

Что сказал Зеленский о звонке Шольца к Путину

Владимир Зеленский отметил, что он встречался с Олафом Шольцом и тот говорил ему, что собирается позвонить Владимиру Путину.

Я сказал ему (Шольцу – 24 Канал), что, по моему мнению, это действительно "ящик Пандоры". Изоляция Путина – это также давление на него, мы боремся не только оружием, но и с помощью дипломатии. Дипломатия очень важна и только она может закончить эту войну,

– подчеркнул президент Украины.

На вопрос журналиста о том, как можно иметь дипломатию, не разговаривая с другой стороной, Зеленский отметил, что надо разговаривать, но после того, как будет известно, что будет скоро.

"Что канцлер (Германии Олаф Шольц – 24 Канал) получил после телефонного звонка? Ничего, ничего нового", – отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что разведка западных стран имеет контакт с Россией в течение этой войны. Он заявил, что, хотя разведывательные службы Европы и США поддерживают контакты с Россией, такое взаимодействие подрывает усилия, направленные на политическую изоляцию президента Владимира Путина.

Зеленский подчеркнул, что признание Путина легитимным лидером будет противоречить мировой позиции относительно его действий и разрушит его изоляцию.

К слову, ранее Владимир Зеленский говорил, что некоторые мировые политики используют Украину с корыстной целью, вероятно, намекая на звонок Олафа Шольца к Путину. По словам президента, некоторые европейские лидеры думают о возможность выиграть какие-то выборы или что-то вроде этого.