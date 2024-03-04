5 месяцев после удара ВСУ: как выглядит штаб Черноморского флота в Севастополе

4 марта 2024, 08:53
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Украина атаковала штаб Черноморского флота России в сентябре 2023 года. В сети показали, что там происходит сейчас, то есть спустя почти полгода после ракетной атаки.

Тогда Вооруженные Силы Украины ударили по оккупантам, когда они проводили совещание с участием руководящего состава Черноморского флота России. В сети показали, что там происходит сейчас.

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Как выглядит штаб Черноморского флота

Хорошее. Штаб Черноморского флота России в Севастополе,
– прокомментировали в телеграм-канале.

Там также поблагодарили подписчиков, которые решились сделать фото.

На кадрах видно, что оккупанты никак не отстроили поврежденное здание – оно так и остались частично без крыши, с разрушенными стенами.

Как выглядит штаб Черноморского флота России / Фото "Крымского ветра"

 

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

  • 22 сентября 2023 года посреди дня в Севастополе прогремели взрывы. Вооруженные Силы Украины заявили, что они ударили по штабу Черноморского флота России в Севастополе, когда в здании проводили совещание руководства.
  • Впоследствии, со спутниковых фото, было видно, что было несколько попаданий ракет.
  • Тогда Силы специальных операций Украины сообщили, что в результате удара по штабу Черноморского флота России Севастополе погибли командующий флота Соколов и еще 34 российских офицера. Также было много раненых.
  • Как выглядел штаб после атаки ВСУ – смотрите по ссылке.

Автор: Діана Квасневська