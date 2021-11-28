В штабе ООС подчеркнули, что не применяют запрещенное вооружение

В штабе Операции Объединенных сил заверили, что украинские военные на Донбассе не используют запрещенное минскими договоренностями вооружение. Огонь наши защитники открывают только в ответ на обстрелы оккупантов.

Это сообщение в штабе ООС опубликовали – на упреждение "возможных обвинений в адрес Объединенных сил". Украинские военные официально подтвердили, что неукоснительно соблюдают минские договоренности".

Между тем Более 800 в сутки: в ОБСЕ пожаловались на нарушения со стороны оккупантов на Донбассе

Украинская сторона отвела тяжелое вооружение от линии столкновения

Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии соприкосновения на определенное расстояние,

– отметили в ООС.

Украинская сторона уверяет, что наши защитники открывают огонь только в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. Это происходит в случаях, когда возникает угроза жизни и здоровью наших военнослужащих, а также гражданского населения.

Возможно, сообщение штаба ООС касается публикации журналиста Юрия Бутусова . В День памяти жертв голодоморов он опубликовал видео, где стреляет из гаубицы Д-20. В комментариях обратили внимание на то, что это нарушение минских договоренностей. Сам Бутусов дополнил сообщение, добавив, что это видео снято давно, на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.После ГБР заявило , что проверит законность действий журналиста Бутусова на видео, выложенном в сети.

Враг только через день трижды использовал запрещенное вооружение

Отметим, что только за 27 ноября вражеские войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом оккупанты трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Важно Кремль готовит что-то мерзкое и кровавое

Коротко о ситуации на Донбассе:

Украинские военные сообщили, что враг значительно увеличил количество провокаций на Попаснянском направлении. Там на этой неделе был ранен один из бойцов.

Между тем работу наблюдателей ОБСЕ оккупанты блокируют. В частности, говорится об ограничении свободы передвижения.

26 ноября Украина понесла потери на Донбассе – от пули снайпера погиб 29-летний Алхасли Али Наиб.

Украинская разведка сообщила, что в Донбасс прибыла новая группа кадровых российских офицеров.

Текст публикации штаба ООС:

Предупреждая возможные обвинения в адрес Объединенных сил относительно применения запрещенного вооружения, официально сообщаем:

Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от столкновения на определенное расстояние. Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей.