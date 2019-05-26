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      Штампуют санкции без повода, – РФ возмутилась заявлению Украины относительно трибунала ООН

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      Россия возмутилась вероятным санкциям Запада из-за невыполнения решения трибунала ООН
      Россия возмутилась вероятным санкциям Запада из-за невыполнения решения трибунала ООН / rbc.ru

      В российском МИДе с возмущением отреагировали на планы Украины потребовать новые жесткие санкции против Москвы за невыполнение решения Международного трибунала по морскому праву ООН, требует освободить украинских моряков из плена РФ.

      25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесению непоправимого вреда правам Украины.

      Читайте также: США, Германия и НАТО призвали РФ немедленно освободить из плена украинских моряков

      Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков и кораблей, Украина будет требовать введения "гамбургских санкций" против страны-агрессора. Он также призвал правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

      Комментируя это заявление украинского дипломата, представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии российскому "РБК" сказала, что Запад якобы и так без причины вводит ограничения против Кремля.

      Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно – их штампуют на потоке,
      – заявила Захарова.

      Кроме того, ранее в МИД РФ уже заявили, что Международный трибунал ООН вообще не имел права рассматривать этот "инцидент" и требовать освобождения украинских моряков. Поэтому, российские чиновники добавили, что собираются выполнять решения и отпускать украинцев.

      Как украинские моряки попали в плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".

      Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Украина – Россия Новости России
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