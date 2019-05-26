Штампують санкції без приводу, – РФ обурилася заяві України щодо трибуналу ООН

У російському МЗС з обуренням відреагували на плани України зажадати нових жорстких санкцій проти Москви за невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН, який вимагає звільнити українських моряків з полону РФ.

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора. Він також закликав уряд Німеччини й особисто главу МЗС Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.

Коментуючи цю заяву українського дипломата, представниця МЗС РФ Марія Захарова у коментарі російському "РБК" сказала, що Захід нібито і так без причини вводить обмереження проти Кремля.

Як ми вже зрозуміли, для санкцій приводу не потрібно – їх штампують на потоці,

– заявила Захарова.

Окрім того, раніше в МЗС РФ вже заявили, що Міжнародний трибунал ООН взагалі не мав права розглядати цей "інцидент" та вимагати звільнення українських моряків. Тому, російські чиновники додали, що збираються виконувати рішення і відпускати українців.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.