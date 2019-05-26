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      Штампують санкції без приводу, – РФ обурилася заяві України щодо трибуналу ООН

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      Росія обурилася ймовірним санкція Заходу через невиконання рішення трибуналу ООН
      Росія обурилася ймовірним санкція Заходу через невиконання рішення трибуналу ООН / rbc.ru

      У російському МЗС з обуренням відреагували на плани України зажадати нових жорстких санкцій проти Москви за невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН, який вимагає звільнити українських моряків з полону РФ.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

      Читайте також: США, Німеччина і НАТО закликали РФ негайно звільнити з полону українських моряків

      Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора. Він також закликав уряд Німеччини й особисто главу МЗС Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.

      Коментуючи цю заяву українського дипломата, представниця МЗС РФ Марія Захарова у коментарі російському "РБК" сказала, що Захід нібито і так без причини вводить обмереження проти Кремля.

      Як ми вже зрозуміли, для санкцій приводу не потрібно – їх штампують на потоці,
      – заявила Захарова.

      Окрім того, раніше в МЗС РФ вже заявили, що Міжнародний трибунал ООН взагалі не мав права розглядати цей "інцидент" та вимагати звільнення українських моряків. Тому, російські чиновники додали, що збираються виконувати рішення і відпускати українців.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      blog_ava
      У Росії зробили зухвалу заяву про звільнення з полону українських моряків
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Санкції Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії
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