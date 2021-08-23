Штаты изменили правила, по которым будут пропускать людей в аэропорт Кабула
Источник:CNN
Вашингтон меняет свою политику относительно действий в аэропорту Кабула. Теперь в помещение будут пускать только граждан США и стран НАТО, а также с грин-картой.
Штаты заявили, что решение будет действовать с 23 августа. Об этом сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
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США будут пропускать в аэропорт своих граждан, а также НАТО и владельцев грин-карты
Вашингтон меняет свою политику в отношении того, кого будут допускать в аэропорт. С понедельника (23 августа – 24 канал) только американские граждане и обладатели грин-карт, а также граждане стран НАТО смогут проходить через ворота аэропорта,
– говорится в сообщении.
Также источник издания заявил, что в аэропорт не будут пропускать афганцев, которые работали в ведомствах США и подали заявки на получение специальной иммиграционной визы.
Все потому, что талибы помогают проверять кандидатов для выезда из страны – они пропускают в аэропорт только супругов и детей граждан США и стран НАТО.
Более того, по информации источника, в аэропорту находятся тысячи афганцев. Среди них мужчины призывного возраста, но Штаты не планируют их выгонять.
Кстати, 22 августа стало известно,что аэропорт закроют на 2 суток. Это сделали для того, чтобы эвакуировать людей, которые уже находились на его территории.
Что происходит в аэропорту Кабула в Афганистане: кратко
- После захвата власти талибами, с 15 августа, афганцы находятся в аэропорту и пытаются покинуть страну. Ведь они боятся оставаться со властью боевиков.
- Из-за давки там уже погибли люди. Только 22 августа стало известно о 7 жертвах. Также люди гибли, привязывая себя к самолетам.
- Военные США пытаются контролировать ситуацию. Они увеличили свое количество в аэропорту.
- США заявили, что эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек, из которых 2,5 тысячи были американцами.