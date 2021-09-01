Штаты предоставят 45 миллионов долларов гумпомощи для жителей Донбасса
Источник:Офис Президента
Джо Байбен и Владимир Зеленский встретились в Белом доме. В совместном заявлении США и Украины говорится, что Штаты предоставят стране помощь для противодействия пандемии и в гуманитарной сфере.
В частности Штаты заверили, что поддерживают Украину в противодействии пандемии COVID-19 и по гуманитарным потребностям, возникшим из-за войны на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Штатов.
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Штаты пообещали Украине гуманитарную помощь для жителей Донбасса
В заявлении говорится, что из-за ситуации на востоке Украины, 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.
В этом году Правительство США предоставит Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи,
– говорится в заявлении.
Кстати, отметили, что в 2014 году Штаты предоставили более 306 миллионов долларов жизненно важной помощи нуждающимся украинцам. Говорится о помощи в виде:
- продуктов;
- жилья;
- безопасной питьевой воды;
- а также защите наиболее уязвимых групп населения, в частности пожилых людей.
Украина получит дополнительные 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19
США намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID-19 помощи,
– заверили Штаты.
Эту помощь окажут в рамках закона "О плане спасения Америки". Кстати, США уже предоставили Украине – ориентировочно 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса.
Коротко о встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского
- 1 сентября встретились Джо Байден и Владимир Зеленский. Лидеры стран провели двухчасовую беседу тет-а-тет.
- Джо Байден заявил об общих ценностях Украины и США, а также о желании еще раз посетить Украину.
- Штаты также заверили, что Россия должна выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе. Подробнее о главных тезисах переговоров читайте здесь.